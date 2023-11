Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Πάνω από 11.700 συνολικά οι νεκροί

Αυξήθηκε για μια ακόμα μέρα η λίστα των θυμάτων του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και σύμφωνα με τα νέα στοιχεία ο αριθμός των νεκρών κι από τις δύο πλευρές φτάνει τους 11.728.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία για τον πόλεμο στο Ισραήλ από το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, το οποίο ελέγχεται από την Χαμάς, τουλάχιστον 10.328 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τις 7 Οκτωβρίου στον πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς. Το υπουργείο λέει ότι 4.237 από όσους σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας ήταν παιδιά. Σε σχέση με την χθεσινή ενημέρωση ο αριθμός των νεκρών που ανακοίνωσε η Γάζα έχει αυξηθεί κατά 300.

Οι ανεξάρτητοι οργανισμοί μέσων ενημέρωσης δεν μπόρεσαν να επαληθεύσουν τον αριθμό των θυμάτων που ανακοινώθηκαν από τη Γάζα ενώ πρόσφατα ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αμφισβήτησε τον αριθμό των νεκρών στη Γάζα.

Το Ισραήλ από την πλευρά του έχει ανακοινώσει τουλάχιστον 1.400 νεκρούς και 242 ομήρους.

Επιπλέον, το προαναφερθέν υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανέφερε χθες ότι στη Δυτική Όχθη 152 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 2.100 έχουν τραυματιστεί από τις 7 Οκτωβρίου. Οι ισχυρισμοί δεν έχουν επαληθευτεί από ανεξάρτητες πηγές.

Πριν από λίγη ώρα το Reuters μετέδωσε από το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας τις επιπτώσεις της ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στο Χαν Γιουνίς, το οποίο βρίσκεται εντός της περιοχής στην οποία το Ισραήλ έχει διατάξει την εκκένωση των αμάχων. Ο δημοσιογράφος του πρακτορείου είδε έναν άνδρα να μεταφέρει το άψυχο σώμα ενός μικρού παιδιού, ντυμένο με κάτι που έμοιαζε με ροζ πιτζάμες, από τα ισοπεδωμένα ερείπια ενός σπιτιού. Επίσης όπως μεταδίδει ο Guardian, επικαούμενος το Reuters, ο ανταποκριτής είδε ακόμα ένα νεαρό κορίτσι που είχε επιζήσει, αλλά είχε παγιδευτεί από μια πλάκα σκυροδέματος που είχε πέσει στα πόδια της.

«Ορκίζομαι ότι περιμένουμε τον θάνατο. Θα είναι καλύτερα από το να ζούμε. Περιμένουμε τον θάνατο κάθε στιγμή. Είναι ένας αναβαλλόμενος θάνατος», δήλωσε στο Reuters ένας μεσήλικας κάτοικος του Χαν Γιουνίς, ο οποίος είπε πως λέγεται, Αμπού Τζιχάντ.

Για το νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιουνίς, το Reuters έκανε λόγο ότι μια σειρά από πτώματα τυλιγμένα σε λευκά σάβανα, που είχαν τοποθετηθεί στο έδαφος έξω από την πόρτα. Από το μήκος των σωμάτων ήταν σαφές ότι κάποιοι από τους νεκρούς ήταν ενήλικες και κάποιοι άλλοι ήταν παιδιά.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

The survivor of an Israeli airstrike in Khan Younis said that Israel ‘shows their might and power against civilians,’ while several family members remained trapped under the debris https://t.co/DKyR1kXF2r pic.twitter.com/cALGUTWJ0D