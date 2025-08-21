Σύλληψη Ουκρανού στην Ιταλία για δολιοφθορά στους Nord Stream – Στο μικροσκόπιο Γερμανών εισαγγελέων

Ένας 49χρονος Ουκρανός άνδρας συνελήφθη στην Ιταλία με την κατηγορία της εμπλοκής στις εκρήξεις που κατέστρεψαν τους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream, σε μια από τις πιο θεαματικές δολιοφθορές των τελευταίων δεκαετιών. Η υπόθεση, που παραμένει μέχρι σήμερα βυθισμένη στο μυστήριο, αποκτά νέα διάσταση καθώς η σύλληψη έρχεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα ευαίσθητη για τις διπλωματικές ισορροπίες στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο άνδρας, γνωστός μόνο με το όνομα Serhii K., συνελήφθη τη Δευτέρα στην επαρχία Ρίμινι, έπειτα από ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχε εκδώσει η Γερμανία. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Serhii K. ανήκε σε ομάδα που ξεκίνησε με ιστιοφόρο από το γερμανικό λιμάνι Ρόστοκ και τοποθέτησε εκρηκτικούς μηχανισμούς στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 στη Βαλτική Θάλασσα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε τρεις από τις τέσσερις γραμμές μεταφοράς.

Η ιταλική αστυνομία Carabinieri επιβεβαίωσε τη σύλληψη, υπογραμμίζοντας ότι ο ύποπτος θα εκδοθεί στη Γερμανία για να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου. Πρόκειται για την πρώτη σύλληψη που σχετίζεται με τις εκρήξεις του 2022, οι οποίες συγκλόνισαν την Ευρώπη και πυροδότησαν κύμα θεωριών συνωμοσίας, εικασιών και αντεγκλήσεων.

Η δολιοφθορά σημειώθηκε μόλις επτά μήνες μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και από τότε οι ευθύνες αποτέλεσαν αντικείμενο έντονων συζητήσεων. Μόσχα, Ουάσινγκτον και Κίεβο είχαν κατά καιρούς κατηγορηθεί ή υπονοηθεί ως πιθανοί υπαίτιοι, ενώ παράλληλα Σουηδία και Δανία διερεύνησαν ύποπτες κινήσεις ρωσικών πλοίων στην περιοχή κοντά στο νησί Μπόρνχολμ, προτού κλείσουν τις έρευνές τους χωρίς αποδείξεις.

Οι Γερμανοί εισαγγελείς, ωστόσο, οδηγήθηκαν σταδιακά στο συμπέρασμα ότι πίσω από την επιχείρηση βρίσκονταν Ουκρανοί δράστες. Μάλιστα, είχε αποκαλυφθεί ότι η CIA είχε προειδοποιήσει το Κίεβο να μην προχωρήσει σε τέτοιες ενέργειες, μετά από πληροφορίες που έλαβε από τις ολλανδικές μυστικές υπηρεσίες.

Στις έρευνες του 2023, οι αρχές εντόπισαν και εξέτασαν το ιστιοφόρο Andromeda, μήκους 15 μέτρων, που φέρεται να είχε ναυλωθεί λίγο πριν τις εκρήξεις. Μάρτυρες είχαν δει πέντε άνδρες και μία γυναίκα στο σκάφος, ενώ κατά τον έλεγχο βρέθηκαν ίχνη εκρηκτικής ύλης octogen, κατάλληλης για υποβρύχιες επιχειρήσεις.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Σύμμαχος του Πούτιν προωθεί συμφωνία για επανεκκίνηση του Nord Stream 2 με τις «ευλογίες» των ΗΠΑ

Τον Ιούνιο του 2024, οι γερμανικές αρχές είχαν εκδώσει ένταλμα και για έναν ακόμη Ουκρανό, τον Volodymyr Z., εκπαιδευτή καταδύσεων που θεωρείται ο εγκέφαλος της επιχείρησης. Ωστόσο, οι πολωνικές αρχές δεν προχώρησαν στη σύλληψή του, επιτρέποντάς του να διαφύγει στην Ουκρανία – γεγονός που προκάλεσε έντονες επικρίσεις.

Η Ουκρανία από την πλευρά της αρνείται κάθε εμπλοκή. Δημοσιεύματα ωστόσο της Wall Street Journal ανέφεραν ότι αρχικά το σχέδιο είχε εγκριθεί από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος στη συνέχεια διέταξε να σταματήσει η επιχείρηση μετά την προειδοποίηση της CIA. Παρ’ όλα αυτά, ο τότε αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και νυν πρεσβευτής του Κιέβου στο Λονδίνο, Βαλερί Ζαλούζνι, φέρεται να έδωσε το πράσινο φως για την αποστολή, κάτι που ο ίδιος σήμερα αρνείται κατηγορηματικά.

Η σύλληψη του Serhii K. ρίχνει νέο φως σε μια υπόθεση που απασχολεί έντονα την Ευρώπη και την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, σε μια περίοδο όπου οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο.

Με πληροφορίες από Financial Times