Ρώμη: Ξεναγός πέθανε από θερμοπληξία καθώς έκανε τουρ στο Κολοσσαίο

Μετά τον θάνατο ξεναγού λόγω υπερβολικής ζέστης, ενώ οδηγούσε ομάδα στο Κολοσσαίο, οι ενώσεις ξεναγών της Ρώμης ζητούν αλλαγή των θερινών ωραρίων για την ασφάλεια εργαζομένων και επισκεπτών

φωτ.: Getty
φωτ.: Getty
Ξεναγοί στη Ρώμη επανέλαβαν τις εκκλήσεις τους για αναθεώρηση των θερινών ωραρίων λειτουργίας κάποιων από τα μεγαλύτερα αξιοθέατα της πόλης, μετά τον θάνατο μιας συναδέλφου τους, που υπέστη ύποπτο καρδιακό επεισόδιο ενώ οδηγούσε ομάδα γύρω από το Κολοσσαίο σε αφόρητη ζέστη.

Η Giovanna Maria Giammarino, 56 ετών, κατέρρευσε στο αμφιθέατρο γύρω στις 18:00 την Τρίτη. Παρά τις προσπάθειες των τουριστών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, δεν κατέστη δυνατό να ανανήψει και πέθανε επιτόπου.

Ο θάνατός της συνέβη λίγες εβδομάδες μετά την προειδοποίηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Ξεναγών, που τόνιζε ότι η ακραία ζέστη δεν είναι πλέον εξαίρεση αλλά νέα πραγματικότητα, απαιτώντας προσαρμογή και αλληλεγγύη εντός του επαγγέλματος.

Η Ιταλική Ένωση Πιστοποιημένων Ξεναγών (AGTA) δήλωσε ότι ο θάνατος της Giammarino αποδεικνύει το σωματικό κόστος της εργασίας των ξεναγών και κάλεσε τις αρχές να μεταθέσουν τα ωράρια του Κολοσσαίου νωρίτερα το πρωί ή αργότερα το απόγευμα, ώστε οι ξεναγήσεις να γίνονται σε πιο δροσερές ώρες.

Το Κολοσσαίο λειτουργεί από τις 8:30 π.μ. έως τις 19:15 από τα τέλη Μαρτίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η AGTA δήλωσε: «Απαιτείται αλλαγή των ωρών λειτουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου του Κολοσσαίου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός και τα τελευταία χρόνια η εργασία στο Ρωμαϊκό Φόρουμ από τις 10:00 έως τις 16:30 είναι αφόρητη».

Η ένωση προτείνει ότι από Ιούνιο έως τον Αύγουστο, τα ωράρια θα πρέπει να είναι 07:00 – 20:15. Για τρία χρόνια, οι ξεναγοί ζητούν να ανοίγει ολόκληρο το πάρκο νωρίτερα και να κλείνει αργότερα κατά μία ώρα, ωφέλιμο για την υγεία των επισκεπτών, των ξεναγών και των εργαζομένων.

Η οικονομική αβεβαιότητα και οι χαμηλές συντάξεις αναγκάζουν πολλούς ξεναγούς να εργάζονται υπερβολικά για να στηρίξουν τις οικογένειές τους. Η AGTA τόνισε ότι πολλοί εγκαταλείπουν το επάγγελμα για πιο «ασφαλείς» δουλειές, ενώ ο θάνατος της Giammarino αναδεικνύει την ανάγκη περισσότερης προστασίας.

Οι αρχές του Κολοσσαίου εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και τόνισαν την επαγγελματική αφοσίωση της Giammarino. Ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας, Alessandro Giuli, δήλωσε ότι ο θάνατός της υπογραμμίζει την ανθρώπινη και επαγγελματική αξία των ξεναγών που προστατεύουν και διατηρούν την ιστορική κληρονομιά της χώρας. Σε ένδειξη σεβασμού, τα φώτα του Κολοσσαίου σβήστηκαν στις 21:00 την Τετάρτη.

Η Francesca Duimich, εκπρόσωπος 300 Ρωμαίων ξεναγών, περιέγραψε τις συνθήκες: «Το Φόρουμ είναι ένας χώρος χωρίς σκιά και αέρα. Στις 13:00 ή 14:00 το καλοκαίρι, οι τουρίστες αισθάνονται αδιαθεσία».

Με πληροφορίες από Guardian

