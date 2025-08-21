Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: «Θόλωσα και δεν ήξερα τι έκανα» - Απολογείται αύριο ο 28χρονος

Απολογείται αύριο ο 28χρονος, που κατηγορείται για τη γυναικοκτονία που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Χαλάνδρι.

Ο 28χρονος γυναικοκτόνος αναμένεται να μεταβεί το πρωί της Παρασκευής στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί, την ώρα που σύμφωνα με τις πληροφορίες φτιάχνει την υπερασπιστική του γραμμή πάνω στην ιδιάζουσα ψυχοπαθολογία του.

«Θόλωσα και δεν ήξερα τι έκανα» υποστήριξε στις Αρχές λίγο μετά τη σύλληψή του, ενώ υπενθυμίζεται πως δολοφόνησε με περίπου 15 μαχαιριές την άτυχη 47χρονη.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ο 28χρονος κατάφερε συνολικά 15 μαχαιριές στην 47χρονη, ενώ μάλιστα το πρώτο μαχαίρι του εγκλήματος έσπασε την ώρα που χτυπούσε την άτυχη γυναίκα και για αυτό τον λόγο πήρε ένα δεύτερο και συνέχισε να τη χτυπάει.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι Αρχές επικοινώνησαν με τα άτομα, στα οποία όπως υποστηρίζει ο δράστης τον είχε διαβάλει η 47χρονη, τα οποία αρνήθηκαν ότι ισχύει κάτι τέτοιο.

Συγκεκριμένα, υποστήριξαν πως το τελευταίο διάστημα είχαν απομακρυνθεί και δεν είχαν επαφή μαζί του, καθώς ήταν νευρικός και τους ζητούσε χρήματα.