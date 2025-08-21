ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γερμανός στρατιωτικός προς ΝΑΤΟ: «Μην είστε αφελείς» - Θα χρειαστούν δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες για την Ουκρανία

Ο συνταγματάρχης Andre Wuestner, επικεφαλής της Ένωσης Γερμανικών Ένοπλων Δυνάμεων, κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να μην υποτιμούν το στρατιωτικό έργο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γερμανός στρατιωτικός προς ΝΑΤΟ: «Μην είστε αφελείς» - Θα χρειαστούν δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες για την Ουκρανία Facebook Twitter
φωτ.: Getty
0

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη δεν πρέπει να είναι αφελείς όταν συζητούν για μια ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία, αλλά να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα ότι θα χρειαστεί να αποστείλουν δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στη χώρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, δήλωσε ο επικεφαλής της ένωσης Γερμανών στρατιωτών.

Σε σχόλια που μεταδόθηκαν από το Reuters, ο συνταγματάρχης Andre Wuestner, επικεφαλής της Ένωσης Γερμανικών Ένοπλων Δυνάμεων, κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να μην υποτιμούν το στρατιωτικό έργο.

«Δεν θα αρκεί να έχουμε μια χούφτα στρατηγούς και μικρότερες στρατιωτικές μονάδες να στελεχώνουν ένα διοικητήριο στην Ουκρανία», δήλωσε στο Reuters ο Wuestner, του οποίου η οργάνωση εκπροσωπεί περισσότερους από 200.000 εν ενεργεία και συνταξιούχους στρατιώτες.

«Από την αρχή, πρέπει να γίνει σαφές στον Πούτιν – και να υποστηριχθεί από τις διεθνείς δυνάμεις – ότι είμαστε απολύτως σοβαροί όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφάλειας», είπε.

Ο Wuestner εκτίμησε ότι κάθε μία από τις μεγάλες χώρες της συμμαχίας των προθύμων, όπως η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία, θα χρειαστεί να αποστείλει τουλάχιστον 10.000 στρατιώτες στην Ουκρανία μακροπρόθεσμα, γεγονός που αποτελεί τεράστια πρόκληση για τις ήδη επιβαρυμένες και ανεπαρκώς εξοπλισμένες δυνάμεις τους.

Με πληροφορίες από Guardian, Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Καναδάς στρέφεται σε Σουηδία και Φινλανδία για στρατιωτικές συμφωνίες μετά τις απειλές Τραμπ

Διεθνή / Ο Καναδάς στρέφεται σε Σουηδία και Φινλανδία για στρατιωτικές συμφωνίες μετά τις απειλές Τραμπ

Ο Καναδάς επιδιώκει στενότερη συνεργασία με Σουηδία και Φινλανδία σε άμυνα και εμπόριο, μειώνοντας την εξάρτησή του από τις ΗΠΑ, μετά τις απειλές Τραμπ για προσάρτηση
LIFO NEWSROOM
Ρώμη: Ξεναγός πέθανε από θερμοπληξία καθώς έκανε τουρ στο Κολοσσαίο

Διεθνή / Ρώμη: Ξεναγός πέθανε από θερμοπληξία καθώς έκανε τουρ στο Κολοσσαίο

Μετά τον θάνατο ξεναγού λόγω υπερβολικής ζέστης, ενώ οδηγούσε ομάδα στο Κολοσσαίο, οι ενώσεις ξεναγών της Ρώμης ζητούν αλλαγή των θερινών ωραρίων για την ασφάλεια εργαζομένων και επισκεπτών
LIFO NEWSROOM
Σύλληψη Ουκρανού στην Ιταλία για δολιοφθορά στους Nord Stream – Στο μικροσκόπιο Γερμανών εισαγγελέων

Διεθνή / Σύλληψη Ουκρανού στην Ιταλία για δολιοφθορά στους Nord Stream – Στο μικροσκόπιο Γερμανών εισαγγελέων

Στην Ιταλία συνελήφθη Ουκρανός ύποπτος για τον βομβαρδισμό των αγωγών Nord Stream το 2022 - Η υπόθεση αναζωπυρώνει το μυστήριο γύρω από μία από τις πιο τολμηρές δολιοφθορές στην Ευρώπη
LIFO NEWSROOM
Δυτική Όχθη: «Να ακυρωθεί αμέσως» - 21 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο εποικισμού που ενέκρινε το Ισραήλ

Διεθνή / Δυτική Όχθη: «Να ακυρωθεί αμέσως» - 21 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο εποικισμού του Ισραήλ

Αν υλοποιηθεί θα οδηγήσει στη διχοτόμηση των παλαιστινιακών εδαφών, καταργώντας οποιαδήποτε εδαφική συνέχεια και ενταφιάζοντας την ιδέα του παλαιστινιακού κράτους
LIFO NEWSROOM
Στοιχεία σοκ του Ισραηλινού στρατού: Σκοτώνουν κατά 83% αμάχους στη Γάζα

Διεθνή / Στοιχεία σοκ του Ισραηλινού στρατού: Σκοτώνουν κατά 83% αμάχους στη Γάζα

Απόρρητα στοιχεία ισραηλινής στρατιωτικής πληροφορίας δείχνουν ότι οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι που σκοτώθηκαν στη Γάζα είναι άμαχοι, ενώ ο αριθμός των μαχητών φαίνεται να έχει υπερβολικά υψηλή αναφορά
LIFO NEWSROOM
Σφοδροί βομβαρδισμοί στη Γάζα: Σε εξέλιξη το «Σχέδιο Νετανιάχου» για κατάληψη της πόλης

Διεθνή / Σφοδροί βομβαρδισμοί στη Γάζα: Σε εξέλιξη το «Σχέδιο Νετανιάχου» για κατάληψη της πόλης

Ισραηλινές δυνάμεις έχουν ήδη αναπτυχθεί στις συνοικίες Ζεϊτούν και Τζαμπάλια για την «προετοιμασία της επιχείρησης», ενώ χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους
LIFO NEWSROOM
 
 