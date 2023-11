«Κατάπαυση πυρός στη Γάζα τώρα»: Εβραίοι ακτιβιστές έκαναν διαμαρτυρία στο Άγαλμα της Ελευθερίας

Εκατοντάδες Αμερικανοί Εβραίοι ακτιβιστές, πραγματοποίησαν ειρηνική διαδήλωση χθες στο Άγαλμα της Ελευθερίας, απαιτώντας από το Ισραήλ να τερματίσει τον «γενοκτονικό βομβαρδισμό παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα».

Φορώντας μαύρα μπλουζάκια, κρατούσαν πλακάτ και πανό, με συνθήματα όπως «οι Εβραίοι απαιτούν κατάπαυση του πυρός τώρα», «όλος ο κόσμος βλέπει», ή «οι Παλαιστίνιοι πρέπει να είναι ελεύθεροι» και πολλά άλλα.

Η Αμερική ζει τις τελευταίες εβδομάδες στον ρυθμό διαδηλώσεων, καθώς σχεδόν καθημερινά πραγματοποιούνται πορείες και διαδηλώσεις υπέρ του Ισραήλ ή υπέρ των Παλαιστινίων.

«Οι διάσημες λέξεις της εβραίας προγόνου μας, Αμερικανίδας ποιήτριας του 19ου αιώνα, Έμμα Λάζαρους που είναι χαραγμένες σ’ αυτό το μνημείο μας υποχρεώνουν να δράσουμε για να υποστηρίξουμε τους Παλαιστίνιους στη Γάζα που ποθούν να ανασάνουν ελεύθεροι», τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Τζέι Σέιπερ, της οργάνωσης Εβραϊκή Φωνή για την Ειρήνη (Jewish Voice for Peace, JVP).

«Όσο ο λαός της Γάζας ουρλιάζει, πρέπει να φωνάζουμε δυνατότερα, όσες προσπάθειες κι αν γίνονται για να μας φιμώσουν», επισήμανε η αμερικανίδα φωτογράφος Νάνσι Γκόλντιν πλάι σε τοπικούς αιρετούς της Νέας Υόρκης, ορισμένοι από τους οποίους έχουν ρίζες στην αριστερά.

