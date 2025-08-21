ΔΙΕΘΝΗ
Ο Καναδάς στρέφεται σε Σουηδία και Φινλανδία για στρατιωτικές συμφωνίες μετά τις απειλές Τραμπ

Ο Καναδάς επιδιώκει στενότερη συνεργασία με Σουηδία και Φινλανδία σε άμυνα και εμπόριο, μειώνοντας την εξάρτησή του από τις ΗΠΑ, μετά τις απειλές Τραμπ για προσάρτηση

LifO Newsroom
Ο Καναδάς στρέφεται σε Σουηδία και Φινλανδία για στρατιωτικές συμφωνίες μετά τις απειλές Τραμπ
φωτ.: Getty
Ο Καναδάς επιδιώκει να ενισχύσει τη συνεργασία του με τις σκανδιναβικές χώρες, και κυρίως με τη Σουηδία και τη Φινλανδία, τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο, σε μια προσπάθεια να μειώσει την εξάρτησή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τις συνεχείς απειλές του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για προσάρτηση και μετά τον εμπορικό πόλεμο που έχει προκαλέσει ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών.

Η υπουργός Βιομηχανίας του Καναδά, Μελανί Ζολί, κατά τη διάρκεια πενθήμερης περιοδείας της σε σκανδιναβικές χώρες, υπογράμμισε ότι η Οτάβα θέλει να συνεργαστεί με «ομοϊδεάτες» εταίρους, όπως η Σουηδία και η Φινλανδία, ώστε να ενισχύσει τόσο τους εμπορικούς δεσμούς όσο και την ασφάλεια στην περιοχή της Αρκτικής. «Ξέρουμε ότι είμαστε υπερβολικά εξαρτημένοι από τις ΗΠΑ στο εμπόριο. Ξέρουμε ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην άμυνα, ύστερα από δεκαετίες υποχρηματοδότησης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η εχθρική στάση του Τραμπ απέναντι στον Καναδά —με τις απειλές για προσάρτηση αλλά και με το ξέσπασμα εμπορικού πολέμου— κυριάρχησε στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση και συνέβαλε στη νίκη του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ και του Φιλελεύθερου Κόμματος τον Απρίλιο. Ένας από τους βασικούς πυλώνες της ατζέντας του Κάρνεϊ είναι η δημιουργία της «ισχυρότερης οικονομίας του G7» και η προστασία της από τους αμερικανικούς δασμούς μέσα από διαφοροποίηση των εμπορικών σχέσεων με Ευρώπη, Ασία και Λατινική Αμερική.

Στο πλαίσιο της περιοδείας της, η Ζολί επισκέφθηκε τη σουηδική Saab, που κατασκευάζει τα κατασκοπευτικά αεροσκάφη GlobalEye σε συνεργασία με την καναδική Bombardier, αλλά και τα μαχητικά Gripen, τα οποία αποτελούν εναλλακτική στα αμερικανικά F-35. Παράλληλα, εγκαινίασε στη Φινλανδία την κατασκευή ενός καναδικού παγοθραυστικού, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της χώρας στην αρκτική ναυπηγική.

Η Φινλανδία και η Σουηδία, που εντάχθηκαν πρόσφατα στο ΝΑΤΟ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, βλέπουν κι αυτές θετικά τη συνεργασία με τον Καναδά, ειδικά υπό το πρίσμα των ανησυχιών για τις κινήσεις τόσο της Μόσχας όσο και της Ουάσιγκτον στην Αρκτική, μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Γροιλανδικό ζήτημα. «Η ένταξή τους στο ΝΑΤΟ ήταν καταλύτης. Δημιουργήσαμε νέο διάλογο για την αρκτική ασφάλεια και πρέπει να επενδύσουμε σοβαρά για να προστατεύσουμε την κυριαρχία μας», τόνισε η Καναδή υπουργός.

Η Καναδική Εμπορική Ένωση στήριξε την κίνηση αυτή, υπογραμμίζοντας ότι οι πιο διαφοροποιημένες εμπορικές σχέσεις καθιστούν τη χώρα πιο ανθεκτική σε κρίσεις και πιο ανταγωνιστική σε βάθος χρόνου.

Η περιοδεία της Ζολί αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της κυβέρνησης Κάρνεϊ, που επιδιώκει να αναθερμάνει σχέσεις με την ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και με χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία, σε μια προσπάθεια να θωρακίσει τον Καναδά από τις αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.

Με πληροφορίες από Financial Times

