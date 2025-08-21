ΔΙΕΘΝΗ
Δυτική Όχθη: «Να ακυρωθεί αμέσως» - 21 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο εποικισμού του Ισραήλ

Αν υλοποιηθεί θα οδηγήσει στη διχοτόμηση των παλαιστινιακών εδαφών, καταργώντας οποιαδήποτε εδαφική συνέχεια και ενταφιάζοντας την ιδέα του παλαιστινιακού κράτους

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Δυτική Όχθη: «Να ακυρωθεί αμέσως» - 21 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο εποικισμού που ενέκρινε το Ισραήλ
Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριτς που κατέστρωσε το «Σχέδιο Ε1» εποικισμού της Δυτικής Όχθης
Να ακυρωθεί αμέσως το σχέδιο «Σχέδιο Ε1» εποικισμού της Δυτικής Όχθης, διαμηνύουν 21 χώρες μέσω κοινής τους ανακοίνωσης.

Μέσω κοινής ανακοίνωσης τους 21 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία καλούν να ακυρωθεί το μεγάλο σχέδιο εποικισμού της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, που εγκρίθηκε από το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας το μεταξύ άλλων «απαράδεκτο».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή τους, το σχέδιο αυτό συνιστά «παραβίαση του διεθνούς δικαίου». «Καταδικάζουμε αυτήν την απόφαση και ζητάμε σθεναρά να ακυρωθεί αμέσως» υπογραμμίζουν χαρακτηριστικά οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών αυτών, μεταξύ των οποίων είναι επίσης ο Καναδάς, η Ισπανία και η Ιταλία.

Μάλιστα, το κείμενο φέρει επίσης την υπογραφή της Κάγια Κάλας, της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας. Τα μέτρα που λαμβάνει η ισραηλινή κυβέρνηση «υπονομεύουν την κοινή βούλησή μας να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την ευημερία στη Μέση Ανατολή», συνεχίζουν οι υπουργοί.

Παράλληλα, καλούν επίσης την ισραηλινή κυβέρνηση «να βάλει τέλος στην οικοδόμηση οικισμών» και «να άρει τους οικονομικούς περιορισμούς που επέβαλε στην Παλαιστινιακή Αρχή».

Η Βρετανία κάλεσε νωρίτερα σήμερα για εξηγήσεις την πρέσβειρα του Ισραήλ στο Λονδίνο, Τζίπι Χοτοβέλι, ενώ το σχέδιο του Ισραήλ καταδικάστηκε επίσης από τον ΟΗΕ την Τετάρτη.

Σημειώνεται πως αν το σχέδιο αυτό υλοποιηθεί, θα οδηγήσει στη διχοτόμηση των παλαιστινιακών εδαφών, καταργώντας οποιαδήποτε εδαφική συνέχεια και ενταφιάζοντας την ιδέα του παλαιστινιακού κράτους.

Με πληροφορίες AFP


 

