Οι αδελφοί Μενέντεζ εξετάζονται για αποφυλάκιση μετά από 35 χρόνια

Οι Λάιλ και Έρικ Μενέντεζ θα εμφανιστούν ενώπιον του συμβουλίου αποφυλάκισης της Καλιφόρνια για να διεκδικήσουν την αποφυλάκισή τους, μετά από δεκαετίες πίσω από τα κάγκελα για τη δολοφονία των γονιών τους.

φωτ.: Getty
Οι Έρικ και Λάιλ Μενέντεζ θα εμφανιστούν αυτή την εβδομάδα ενώπιον του συμβουλίου αποφυλάκισης της Καλιφόρνια, προσπαθώντας να πείσουν για την απελευθέρωσή τους μετά από περισσότερα από τρία δεκαετίες στη φυλακή για τη δολοφονία των γονιών τους.

Οι ακροάσεις την Πέμπτη και την Παρασκευή αποτελούν κρίσιμο σταθμό στην πολυετή προσπάθεια των αδελφών για ελευθερία. Αν το συμβούλιο αποφασίσει να τους χορηγήσει αποφυλάκιση, η εισήγηση θα προωθηθεί στον κυβερνήτη Gavin Newsom για έγκριση, μετά από έλεγχο από τη νομική υπηρεσία του συμβουλίου. Οι αδελφοί θα μπορούσαν να βγουν μέσα σε εβδομάδες ή μήνες.

Οι Μενέντεζ, που είχαν καταδικαστεί σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης, απέκτησαν την ευκαιρία να εμφανιστούν ενώπιον της επιτροπής μετά την επανεκδίκαση της ποινής τους τον Μάιο. Η απόφαση του δικαστή Michael V. Jesic του Ανώτερου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες να μειώσει τις ποινές για τη δολοφονία του 1989 τους έκανε επιλέξιμους για αποφυλάκιση.

Οι επιτρόποι του συμβουλίου αποφυλάκισης της Καλιφόρνια θα αποφασίσουν αν οι αδελφοί θα πρέπει να αποφυλακιστούν. Το συμβούλιο αποτελείται από 21 μόνιμους επιτρόπους και μια ομάδα 2-3 ατόμων που θα ακούσουν τις υποθέσεις: την υπόθεση του Έρικ την Πέμπτη και του Λάιλ την Παρασκευή.

Αν και οι αδελφοί συνδέθηκαν στενά σε όλη τη νομική τους πορεία — εμφανιζόμενοι μαζί σε δύο δίκες και στην πρόσφατη ακρόαση επανεκδίκασης — θα έχουν ξεχωριστές ακροάσεις αποφυλάκισης, πιθανώς με διαφορετικές επιτροπές. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η έκβαση θα είναι ίδια για τον καθένα: είναι πιθανό ο ένας να λάβει αποφυλάκιση και ο άλλος όχι.

Περισσότερα από 35 χρόνια πριν, οι Λάιλ και Έρικ, τότε 21 και 18 ετών, μπήκαν στο καθιστικό της έπαυλής τους στο Beverly Hills και πυροβόλησαν περισσότερες από δώδεκα φορές τους γονείς τους, σκοτώνοντάς τους.

Τα τελευταία χρόνια, ο Λάιλ, 57 ετών, και ο Έρικ, 54, βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο των ΜΜΕ καθώς νέα στοιχεία έδειξαν ότι είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα τους. Μετά από πρόσφατη τηλεοπτική σειρά και ντοκιμαντέρ στο Netflix για το έγκλημα και τις δίκες, χιλιάδες νέοι στα social media ζητούν τώρα την αποφυλάκισή τους.

Με πληροφορίες από New York Times

