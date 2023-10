Πόλεμος Ισραήλ- Χαμάς: Η στιγμή της απελευθέρωσης των δύο ομήρων

Στη δημοσιότητα δόθηκε ένα βίντεο, που καταγράφει τη στιγμή της απελευθέρωσης των δύο Αμερικανίδων ομήρων που κρατούσε η Χαμάς.

Η 59χρονη Τζούντιθ Ράαναν και η 17χρονη κόρη της, Νάταλι, ήταν ανάμεσα στους περίπου 200 ομήρους που πήρε η Χαμάς, όταν οι μαχητές της εξαπέλυσαν την πολύνεκρη επίθεση στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Οι δύο γυναίκες, που έχουν αμερικανική και ισραηλινή υπηκοότητα, είναι οι πρώτες όμηροι που απελευθερώθηκαν από τη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς φέρεται να καταγράφει τη στιγμή που η οργάνωση παραδίδει τις δύο ομήρους στον Ερυθρό Σταυρό, εντός της Γάζας, προκειμένου να μεταφερθούν στα σύνορα. Δίπλα στις δύο γυναίκες είναι άνθρωποι που φορούν στολές της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι τις συνοδεύουν.

Η Τζούντιθ Ράαναν και η κόρη της παραδόθηκαν στις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε στρατιωτική βάση της χώρας, όπου τις περίμεναν συγγενείς τους.

Οι δύο γυναίκες ζουν στο Σικάγο. Όταν η Χαμάς εξαπέλυσε την επίθεση στο Ισραήλ, η 59χρονη και η 17χρονη κόρη της βρίσκονταν στο κιμπούτς Ναχάλ Οζ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων από τη Γάζα. Επισκέπτονταν το Ισραήλ μεταξύ άλλων για να γιορτάσουν και τα 85α γενέθλια συγγενούς του.

Ο πατέρας της Νάταλι, Ούρι, δήλωσε στο Associated Press ότι μίλησε με την κόρη του στο τηλέφωνο, αργά το βράδυ της Παρασκευής. «Είναι καλά», είπε για την 17χρονη.

Λίγες ώρες αργότερα οι δύο γυναίκες συνομίλησαν με τον Τζο Μπάιντεν. Η αμερικανική πρεσβεία στο Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία από τη στιγμή της τηλεφωνικής συνομιλίας.

