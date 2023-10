Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: «Φρικτή κατάσταση», 260 πτώματα σε μουσικό φεστιβάλ

Ο αριθμός των νεκρών στο μουσικό φεστιβάλ Supernova, μετά το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ- Χαμάς, έφτασε τους 260 μετέδωσαν ισραηλινά Μέσα, επικαλούμενα την τοπική υπηρεσία διάσωσης Zaka.

Περίπου 3.000 άνθρωποι παρακολούθησαν το ολονύχτιο ρέιβ φεστιβάλ που έγινε στόχος της Χαμάς ως μέρος μιας τεράστιας αιφνιδιαστικής επίθεσης στο Ισραήλ. Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε στην έρημο Negev, κοντά στο Kibbutz Re'im - όχι μακριά από τη Λωρίδα της Γάζας, στο ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ- Χαμάς το Σάββατο το πρωί.

Συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο έδειχναν τους επισκέπτες του φεστιβάλ να τρέχουν για να σωθούν στα χωράφια καθώς ένοπλοι της Χαμάς τους επιτέθηκαν και έπιασαν ομήρους.

Νωρίς τη Δευτέρα, ο αντισυνταγματάρχης Jonathan Conricus, εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), είπε σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα πως «σχεδόν 48 ώρες μετά τη μάχη… η κατάσταση στο Ισραήλ είναι φρικτή». Πρόσθεσε πως ότι οι μάχες συνεχίζονται στο νότιο Ισραήλ και ότι ο Ισραηλινός Στρατός εκτιμά ότι πάνω από 1.000 μαχητές της Χαμάς εισήλθαν στο ισραηλινό έδαφος στην άνευ προηγουμένου επίθεση του Σαββάτου.

Επισήμανε ότι 700 Ισραηλινοί σκοτώθηκαν -άμαχοι και στρατιωτικό προσωπικό- και περισσότεροι από 2.100 τραυματίστηκαν. Με έναν «υψηλό αριθμό βαριά τραυματισμένων», αναμένονται περισσότεροι θάνατοι, είπε. Δεν ήταν σαφές ωστόσο πόσα από τα πτώματα από το φεστιβάλ περιλαμβάνονταν ήδη στον συνολικό απολογισμό του Ισραήλ.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι 413 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων 78 παιδιά, έχουν σκοτωθεί και 2.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από το Σάββατο. Δεκαεννέα μέλη μιας οικογένειας φέρεται να σκοτώθηκαν όταν αεροπορική επιδρομή έπληξε το σπίτι τους στην πόλη Ράφα στη νότια Γάζα.

«Είναι μακράν η χειρότερη μέρα στην ιστορία του Ισραήλ. Ποτέ πριν δεν είχαν σκοτωθεί τόσοι πολλοί Ισραηλινοί από ένα και μόνο πράγμα μέσα μία μέρα» είπε ο Conricus ενώ πρόσθεσε ότι η επίθεση του Σαββατοκύριακου, για το Ισραήλ, «θα μπορούσε να είναι μια 11η Σεπτεμβρίου και ένα Περλ Χάρμπορ σε ένα».Ο Cornicus είπε ότι ένας σημαντικός αριθμός Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτικού προσωπικού πιάστηκε όμηρος και μεταφέρθηκε στη Γάζα. Δεν διευκρίνισε αριθμό, αλλά είπε ότι «πάρα πολλοί Ισραηλινοί έχουν απομακρυνθεί βίαια από το Ισραήλ».

Συμπλήρωσε πως η στρατιωτική ανταπόκριση του IDF είχε δύο πρωταρχικούς στόχους στην απάντησή της στην επίθεση της Χαμάς. «Στο τέλος αυτού του πολέμου, η Χαμάς δεν θα έχει πλέον καμία στρατιωτική ικανότητα για να απειλήσει τους Ισραηλινούς αμάχους… Η Χαμάς δεν θα είναι σε θέση να κυβερνήσει τη Λωρίδα της Γάζας».

Νέος συναγερμός για ρουκέτες της Χαμάς σήμανε στο Τελ Αβίβ και τα περίχωρά του αργά το βράδυ χθες Κυριακή, μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ το πρωί του Σαββάτου.

Ακούστηκαν εκρήξεις ενώ νωρίτερα είχαν ακουστεί οι σειρήνες της αεράμυνας σε κοινότητες νότια του Τελ Αβίβ.

Στην Ασκελόν, κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, χτυπήθηκε πολυκατοικία, σύμφωνα με πληροφορίες ισραηλινών μέσων ενημέρωσης ενώ δεν είναι σαφές αν υπήρξαν θύματα.

Το Σάββατο το Ισραήλ υπέστη την πιο πολύνεκρη επίθεση από ιδρύσεως κράτους και ο αριθμός των θανάτων σύμφωνα με εκπρόσωπο των ένοπλων δυνάμεων είναι πρακτικά βέβαιο πως θα αυξηθεί, καθώς πολλοί τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

