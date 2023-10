Ισραηλινά ΜΜΕ: Ενεργή εμπλοκή της Χεζμπολάχ- Διαταγή εκκένωσης οικισμών

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε εκκένωση οικισμών στα βόρεια της χώρας καθώς σύμφωνα με αναφορές στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς εμπλέκεται πλέον ενεργά και Χεζμπολάχ, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας φέρεται με βάση νεότερες πληροφορίες από τον πόλεμο στο Ισραήλ να έχει διατάξει προετοιμασίες για την εκκένωση οικισμών κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Νωρίτερα ανώτερος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ Χάσεμ Σαφιεντίν είπε ότι «τα όπλα και οι ρουκέτες» της οργάνωσής του είναι με τους ένοπλους Παλαιστίνιους της Χαμάς που πραγματοποίησαν χθες επίθεση στο Ισραήλ. «Η ιστορία μας, τα όπλα μας και οι ρουκέτες μας είναι μαζί σας. Ό,τι έχουμε είναι μαζί σας», είπε ο Σαφιεντίν σε εκδήλωση στο προπύργιο της Χεζμπολάχ, Ντάχιεχ, στα περίχωρα της Βηρυτού σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους παλαιστίνιους μαχητές.

#BREAKING : @IDF orders the evacuation of towns in northern Israel as a second Iranian proxy, Hezbollah, looks to enter the war.

Το πρωί συναγερμός σήμανε στο βόρειο Ισραήλ με αναφορές περί drone από το Λίβανο και περί ενεργοποίησης του συστήματος αεράμυνας Patriot.

#BREAKING: #Israel Defence Forces shot down a drone of #Hezbollah terrorist organization over North of Israel. A Patriot PAC-2 GEM+ Air Defence system of #IDF was used for shooting down of the drone which had been flown from the south of #Lebanon. pic.twitter.com/jyL2dSm2Uj