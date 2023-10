Πόλεμος στο Ισραήλ: Οι κάτοικοι στη Γάζα «τρέμουν» για το τι θα ακολουθήσει

Οι Παλαιστίνιοι περιγράφουν τον τρόμο που βιώνουν, καθώς χιλιάδες άνθρωποι τράπηκαν σε φυγή μετά τις αεροπορικές επιδρομές από τον πόλεμο στο Ισραήλ.

«Όταν αρχίσαμε να ρωτάμε για την κατάσταση μέσα στα νοσοκομεία με τα οποία συνεργαζόμαστε, ένα άτομο την περιέγραψε ως σφαγείο» δήλωσε ο Μαχμούντ Σαλαμπί, εκπρόσωπος της ιατρικής βοήθειας για τους Παλαιστίνιους, ο οποίος επιβλέπει την υποστήριξη των νοσοκομείων σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ισραήλ.

«Υπήρχαν πτώματα που κείτονταν στο έδαφος, δεν υπήρχε αρκετός χώρος στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και πάλευαν (οι εργαζόμενοι) να αντιμετωπίσουν τον όγκο των θυμάτων που έφταναν. Η κατάσταση είναι πραγματικά άσχημη αυτή τη στιγμή, αντιμετωπίζουμε μια από τις πιο δύσκολες κλιμακώσεις ως Παλαιστίνιοι στη Γάζα» συμπλήρωσε.

Το Ισραήλ σφυροκόπησε τη Γάζα, που φιλοξενεί περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους, πλήττοντάς την τόσο από τη θάλασσα όσο και από τον αέρα κατά τη διάρκεια της νύχτας και την επόμενη ημέρα.

«Για την ασφάλειά σας, εκκενώστε αμέσως τις περιοχές όπου μένετε» έδωσε οδηγίες στους πολίτες στη Γάζα ο Αβιτσάι Αντράι, στρατιωτικός εκπρόσωπος, γράφοντας στο Twitter. Εκατοντάδες πολίτες σε όλη τη Γάζα φοβήθηκαν ότι δεν υπήρχε πουθενά να κρυφτούν, σε μια περιοχή 362 τετραγωνικών χιλιομέτρων που θεωρείται μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Γης.

