ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητισμός

Νέο παγκόσμιο ρεκόρ για τον Ντουπλάντις με 6,29μ. στο επί κοντώ - Δεύτερος ο Καραλής

Ο Σουηδός ολυμπιονίκης επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά τον τίτλο του απόλυτου φαβορί

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Νέο παγκόσμιο ρεκόρ για τον Ντουπλάντις με 6,29μ. στο επί κοντώ Facebook Twitter
Νέο παγκόσμιο ρεκόρ για τον Ντουπλάντις με 6,29μ. στο επί κοντώ / Φωτ.: EPA
0

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις επέστρεψε με νέο ρεκόρ, στο πλαίσιο του διεθνούς μίτινγκ στίβου της Βουδαπέστης.

Ο Σουηδός πρωταθλητής του άλματος επί κοντώ έσπασε για 13η φορά στην καριέρα του το παγκόσμιο ρεκόρ, με άλμα στα 6 μέτρα και 29 εκατοστά.

Ο ολυμπιονίκης κατάφερε το νέο επίτευγμά του στη δεύτερη προσπάθειά του, καταρρίπτοντας το προηγούμενο -δικό του- παγκόσμιο ρεκόρ με 6,28μ. που σημείωσε πριν από περίπου δύο μήνες στο διεθνές μίτινγκ στίβου της Στοκχόλμης.

Μετά την προσπάθειά του, ο Ντουπλάντις δέχτηκε μια μεγάλη αγκαλιά από τον Έλληνα πρωταθλητή στο άλμα επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλή, που κατέκτησε τη 2η θέση, με άλμα στα 6,02 μέτρα. Ο Έλληνας άφησε τα πρώτα τρία άλματα για να ξεκινήσει από τα 5,72. Η πρώτη προσπάθεια ήταν άκυρη, αλλά στην συνέχεια πέρασε με άνεση.

Δεν προσπάθησε στα 5,82 και συνέχισε στα 5,92 όπου και πέρασε με την πρώτη για να ανέβει στην πρώτη θέση της κατάταξης. Ο Έλληνας πρωταθλητής συνέχισε στα 6,02 μ., τα οποία πέρασε με την πρώτη προσπάθεια, ισοφαρίζοντας την καλύτερη φετινή του επίδοση και δείχνοντας σε εξαιρετική φόρμα. 

Με πληροφορίες από ertsports.gr

Αθλητισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γάζα: Ποιος είναι ο «Παλαιστίνιος Πελέ» που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά ενώ περίμενε βοήθεια

Διεθνή / Γάζα: Ποιος είναι ο «Παλαιστίνιος Πελέ» που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά ενώ περίμενε βοήθεια

Το μεγάλο αστέρι του παλαιστινιακού ποδοσφαίρου σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά ενώ περίμενε ανθρωπιστική βοήθεια, κατήγγειλε η Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία 
LIFO NEWSROOM
 
 