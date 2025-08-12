Νέο παγκόσμιο ρεκόρ για τον Ντουπλάντις με 6,29μ. στο επί κοντώ - Δεύτερος ο Καραλής

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις επέστρεψε με νέο ρεκόρ, στο πλαίσιο του διεθνούς μίτινγκ στίβου της Βουδαπέστης.

Ο Σουηδός πρωταθλητής του άλματος επί κοντώ έσπασε για 13η φορά στην καριέρα του το παγκόσμιο ρεκόρ, με άλμα στα 6 μέτρα και 29 εκατοστά.

Ο ολυμπιονίκης κατάφερε το νέο επίτευγμά του στη δεύτερη προσπάθειά του, καταρρίπτοντας το προηγούμενο -δικό του- παγκόσμιο ρεκόρ με 6,28μ. που σημείωσε πριν από περίπου δύο μήνες στο διεθνές μίτινγκ στίβου της Στοκχόλμης.

Μετά την προσπάθειά του, ο Ντουπλάντις δέχτηκε μια μεγάλη αγκαλιά από τον Έλληνα πρωταθλητή στο άλμα επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλή, που κατέκτησε τη 2η θέση, με άλμα στα 6,02 μέτρα. Ο Έλληνας άφησε τα πρώτα τρία άλματα για να ξεκινήσει από τα 5,72. Η πρώτη προσπάθεια ήταν άκυρη, αλλά στην συνέχεια πέρασε με άνεση.

Δεν προσπάθησε στα 5,82 και συνέχισε στα 5,92 όπου και πέρασε με την πρώτη για να ανέβει στην πρώτη θέση της κατάταξης. Ο Έλληνας πρωταθλητής συνέχισε στα 6,02 μ., τα οποία πέρασε με την πρώτη προσπάθεια, ισοφαρίζοντας την καλύτερη φετινή του επίδοση και δείχνοντας σε εξαιρετική φόρμα.

Με πληροφορίες από ertsports.gr

