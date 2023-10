Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Πάνω από 1.100 οι νεκροί - Στρατιωτική βοήθεια από ΗΠΑ

Πάνω από 1.100 είναι μέχρι ώρας οι νεκροί στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς που συνεχίζεται από χθες το πρωί, ενώ πριν από λίγη ώρα από τις ΗΠΑ ανακοινώθηκε στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ.

Τουλάχιστον 700 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί από χθες Σάββατο το πρωί στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς μετέδωσαν σήμερα το απόγευμα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, σε νεότερους προσωρινούς απολογισμούς. Το ισραηλινό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι 2.243 άνθρωποι στο Ισραήλ τραυματίστηκαν επίσης από τις επιθέσεις της Χαμάς.

Στον αντίποδα το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας αναφέρει ότι 413 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 2.300 έχουν τραυματιστεί στη Λωρίδα της Γάζας.

Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Βοήθεια από τις ΗΠΑ, στήριξη Βρετανίας

Την ίδια στιγμή οι ΗΠΑ ξεκινούν να στέλνουν επιπλέον πυρομαχικά στο Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Λόιντ Όστιν, προσθέτοντας ότι ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται σε διαδικασία ενίσχυσης της στρατιωτικής του παρουσίας στη Μέση Ανατολή. Το πρώτο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας «θα ξεκινήσει να αναχωρεί σήμερα και θα φτάσει μέσα τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο Όστιν σε σε ανακοίνωσή του.

Πρόσθεσε ότι μια ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου μετακινείται στη θαλάσσια περιοχή πιο κοντά στο Ισραήλ, και αυτή η ομάδα περιλαμβάνει το αεροπλανοφόρο Ford και πλοία που το υποστηρίζουν. Το Πεντάγωνο θα προσθέσει επίσης μαχητικά αεροσκάφη στην περιοχή.

A U.S. aircraft carrier group from the USS Gerald Ford is heading toward Israel along with a large military aid package, including weapons for "Iron Dome".



The aircraft carrier has 90 aircraft and F-35Cs on board and is accompanied by a missile cruiser and several destroyers,… pic.twitter.com/Lg46aUOvSC — NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2023

Επίσης ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ δήλωσε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι η Βρετανία στέκεται «απερίφραστα» στο πλευρό του Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της Χαμάς και ότι το Λονδίνο εργάζεται για να διασφαλίσει ότι η διεθνής κοινότητα θα μιλήσει με μια φωνή. «Ο Σούνακ επιβεβαίωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα σταθεί απερίφραστα στο πλευρό του Ισραήλ ενάντια σε αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες. Ο πρωθυπουργός (Σούνακ) πρόσφερε στον πρωθυπουργό Νετανιάχου οποιαδήποτε υποστήριξη χρειάζεται το Ισραήλ», ανέφερε η Ντάουνινγκ Στριτ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών.

«Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο διπλωματικό έργο που κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο για να διασφαλιστεί ότι ότι ο κόσμος θα μιλήσει με μία φωνή ενάντια σε αυτές τις φρικτές επιθέσεις. Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τη στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου», προσθέτει η ανακοίνωση.

We stand with 🇮🇱 pic.twitter.com/dFtOngg4ju — Rishi Sunak (@RishiSunak) October 8, 2023

Τι αναφέρουν πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

«Η σημαία του Ισραήλ κυματίζει δίπλα από αυτή της ΕΕ στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες», ανέφερε από την πλευρά της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

The full scale of the brutality of the Hamas terror attack leaves us breathless.



Defenseless people, brutally murdered in cold blood on the streets.



We stand strong with Israel and its people.



Today the EU and Israeli flags fly side by side. pic.twitter.com/fHJYVOM19k — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 8, 2023

Επίσης σημείωσε ότι «η πλήρης κλίμακα της βαρβαρότητας της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς μάς αφήνει με κομμένη την ανάσα. 'Άνθρωποι ανυπεράσπιστοι, βάναυσα δολοφονημένοι εν ψυχρώ στους δρόμους». «Στεκόμαστε σθεναρά στο πλευρό του Ισραήλ και του λαού του. Σήμερα η σημαία της ΕΕ και του Ισραήλ κυματίζουν δίπλα-δίπλα» πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, Γκιλάντ Ερντάν, δήλωσε πως οι επιθέσεις που διέπραξαν μαχητές της Χαμάς κατά Ισραηλινών στην επίθεση που εξαπέλυσε η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση αυτό το Σαββατοκύριακο, αποτελούν εγκλήματα πολέμου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στα Ηνωμένα Έθνη λίγες ώρες πριν την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Μεσανατολικό, ο Ερντάν τόνισε ότι έφτασε η ώρα να «ισοπεδωθούν» οι στρατιωτικές υποδομές της Χαμάς.

Πόλεμος Ισραήλ: «Η Χαμάς πιο βάρβαρη και πιο κτηνώδης από τον ISIS»

Στο μεταξύ σε δήλωσή του πριν από λίγο ο εκπρόσωπος των ισραηλινών δυνάμεων, Ντάνιελ Χαγκάρι τόνισε: «Αυτό το Σαββατοκύριακο, η Χαμάς ξεκίνησε έναν πόλεμο εναντίον του Ισραήλ με τη χειρότερη σφαγή αθώων πολιτών στην ιστορία του Ισραήλ. Η Χαμάς ήταν πιο βάρβαρη και πιο κτηνώδης από τον ISIS».

«Εχθρικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται στο έδαφος του Ισραήλ», είπε και πρόσθεσε: «ενισχύουμε τις δυνάμεις μας, ειδικά κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, καθαρίζοντας την περιοχή». Υποσχέθηκε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα καταδιώξουν «τρομοκράτες όπου κι αν βρίσκονται».

«Ενεργούμε για να καταστρέψουμε τον εχθρό», τόνισε ο εκπρόσωπος των IDF (ισραηλινών δυνάμεων άμυνας), στρατηγός Ντάνιελ Χαγκάρι, αναφέροντας ότι τα πλήγματα του ισραηλινού στρατού «έπληξαν 800 εχθρικούς στόχους στη Λωρίδα της Γάζας», μετά την έναρξη των επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού στον παλαιστινιακό θύλακα, ως απάντηση στην αιφνιδιαστική επίθεση μαχητών της Χαμάς στην ισραηλινή επικράτεια.

This is what the Gaza Strip looks tonight. pic.twitter.com/MlSd3VH8Kf — NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2023

Ο Χαγκάρι τόνισε σήμερα ότι από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, εκατοντάδες μαχητές της Χαμάς σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές επιθέσεις και δεκάδες άλλοι πιάστηκαν αιχμάλωτοι. Αναφερόμενος στα ερωτηματικά που έχουν προκληθεί για τον αιφνιδιασμό των ισραηλινών δυνάμεων άμυνας από την χθεσινή επίθεση της Χαμάς, ο Ισραηλινός στρατηγός τόνισε: «Υπάρχουν δύσκολα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν και απαιτείται ενδελεχής έρευνα. Η ισραηλινή κοινή γνώμη αξίζει να λάβει απαντήσεις και είναι δική μας ευθύνη να τις παρέχουμε».

«Αυτή τη στιγμή είμαστε σε πόλεμο. Οι IDF είναι πλήρως αφοσιωμένες στην επίθεση και την ήττα του εχθρού. Θα πολεμήσουμε πρώτα και μετά θα ερευνήσουμε», τόνισε.

IAF fighter jets attacked strategic targets of the terrorist organization Hamas



Fighter jets recently attacked two strategic targets in high-rise buildings of the terrorist organization Hamas in the Gaza Strip.



A bank branch of the "Islamic National Bank" of the terrorist- — Israeli Air Force (@IAFsite) October 8, 2023

Είπε ακόμα ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιχειρούν σε πολλές περιοχές, τονίζοντας: «Τις τελευταίες ώρες, οι δυνάμεις μας μάχονται στην περιφέρεια των συνόρων του Ισραήλ με τη Λωρίδα της Γάζας για να καθαρίσουν την περιοχή από εισβολείς. Οι στρατιωτικές μας δυνάμεις δέχονται εχθρικά πυρά στο Μπεερί, εμπλέκονται σε μάχες με εισβολείς στο κιμπούτς του Κφαρ Άζα, διεξάγουν ναυτικές επιχειρήσεις στο Ζικίμ, πολεμούν στο Ναχάλ Οζ, στο Κισουφίμ και σε άλλες τοποθεσίες».

Statement for the international media by IDF Spokesperson, Rdml Daniel Hagari



“This weekend, Hamas started a war against Israel with the worst massacre of innocent civilians in Israel’s history. Hamas was more barbaric and more brutal than ISIS. pic.twitter.com/M4WRlui1fu — Israeli Air Force (@IAFsite) October 8, 2023

Οι συγκρούσεις συνεχίζονται και μια ρουκέτα που εκτοξεύτηκε από τη Λωρίδα της Γάζας έπληξε πολυκατοικία στη νότια πόλη Νετιβότ, όπως δείχνουν εικόνες στα social media. Δεν είναι ακόμα σαφές αν υπάρχουν τραυματίες.

Direct rocket impact in Netivot. Unclear if any injuries. pic.twitter.com/zvl5VDIPkh — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 8, 2023

A tank drives along a road near the Gaza border…tank treads churn up roads like this. pic.twitter.com/fKx36dKSBz — Seth Frantzman (@sfrantzman) October 8, 2023

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-DPA και Times of Israel

