Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Αχαΐα: Καίγονται σπίτια, οι φλόγες πέρασαν στη ΒΙΠΕ - Προς Πάτρα το μέτωπο

Σε εξέλιξη βρίσκονται φωτιές που εκδηλώθηκαν σήμερα, με τα πιο δύσκολα μέτωπα να εντοπίζονται σε Αχαΐα, Χίο και Ζάκυνθο.

Διαρκώς ενισχυμένες, επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, εν μέσω δυνατών ανέμων που πνέουν σε ορισμένες από τις περιοχές.

Σύμφωνα με πατρινά μέσα ενημέρωσης, η φωτιά στη Δυτική Αχαΐα καίει ανεξέλεγκτη, ενώ έχουν υπάρξει αναφορές για σπίτια που τυλίχθηκαν στις φλόγες. Eκδόθηκαν νέες οδηγίες από το «112» για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Καμενίτσα, Αχαϊκό, Διδαχέικα, Αλισσός, Λουσικά, Σπαλιαρέικα, προς την Κάτω Αχαΐα.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν ένας εγκαυματίας, με ελαφρά εγκαύματα και δύο ακόμα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, από την περιοχή των Μοιραίικων, όπου ξεκίνησε η φωτιά.

Η φωτιά έφτασε στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών

Οι τελευταίες πληροφορίες μεταφέρουν ότι οι φλόγες έχουν φτάσει πλέον στους προαύλιους χώρους επιχειρήσεων στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών προκαλώντας καταστροφές σε εξοπλισμό και μηχανήματα. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύονται και επιχειρούν προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο το οποίο κατευθύνεται προς Αλισσό, δηλαδή προς την Κάτω Αχαΐα. Σε δηλώσεις του, ο Φ. Ζαΐμης, αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας τονίζει, ότι: «Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Έχει περάσει στη Βιομηχανική, γίνεται μεγάλη προσπάθεια να σωθούν εργοστάσια τα οποία έχουν εύφλεκτα υλικά, η φωτιά πέρασε από τη ΒΙΠΕ προς τη μεριά της Πάτρας, προς τα Βραχνέικα».

Σύμφωνα με δήλωση του δημάρχου Γρηγόρη Αλεξόπουλου, την οποία δημοσίευσε το pelop.gr, «η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και έχουν καεί σπίτια».

«Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι ανήμπορες να ανταπεξέλθουν λόγω των δυνατών ανέμων. Είναι λίγα και τα εναέρια μέσα. Πρέπει να έρθουν τώρα να ανακόψουν τη φωτιά για να μη φτάσει στην περιοχή της Καρυάς και του Πετροχωριού. Αν φτάσει εκεί, δεν θα μπορούμε να τη σταματήσουμε. Θα φτάσει στην Ηλεία» τόνισε.

Παράλληλα, πολίτες μεταφέρονται στο νοσοκομείο με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα.

Η φωτιά ξέσπασε στα Φλογεραίικα Ερυμάνθου και υπάρχουν ενεργά μέτωπα στις περιοχές Θεριανό, Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Άγιος Στέφανος, Χαϊκάλι. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε συνολικά 22 εκκενώσεις και πληροφορίες μεταφέρυν, ότι έκλεισε το τμήμα Πατρών - Πύργου μεταξύ των κόμβων Οβρυάς και Κάτω Αχαΐας.

Τα υπόλοιπα μέτωπα

Δύσκολη είναι και η επιχείρηση της κατάσβεσης στη Χίο, με τους κατοίκους να καλούνται σε διαδοχικές εκκενώσεις.

Η πυρκαγιά μαίνεται σε τρία μέτωπα στις περιοχές Βολισσό, Πισπιλούντα και Ποταμιά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, λόγω των ανέμων που δυσκολεύει την οριοθέτηση της φωτιάς.

Μεγάλο μέτωπο καίει και στη Ζάκυνθο, στις περιοχές Λιθακιά, Αγαλά και Κοιλιώμενου. Σπίτια στον Αγαλά υπέστησαν ζημιές από τη φωτιά που φέρεται να πέρασε μέσα από το χωριό.

Τέλος, μεγάλες φωτιές έχουν εκδηλωθεί και στην Αιτωλοακαρνανία, σε Βόνιτσα και Σταμνά, ενώ η Πυροσβεστική έχει ενημερώσει και για πυρκαγιές σε περιοχές της Άρτας, της Πρέβεζας και της Ρίζας Μεσσηνίας.

Με πληροφορίες από pelop.gr, ΕΡΤ