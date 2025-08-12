ΔΙΕΘΝΗ
Γερμανία: Πρώτο κόμμα το AfD σε νέα δημοσκόπηση

Αποθαρρυντικά τα ποσοστά για Μερτς, CDU/CSU και SPD

LifO Newsroom
Γερμανία: Πρώτο κόμμα το AfD σε νέα δημοσκόπηση
Η Άλις Βάιντελ, ηγέτιδα του ακροδεξιού κόμματος AfD / Φωτ.: EPA
Πρώτο κόμμα την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) έδειξε νέα δημοσκόπηση στη Γερμανία, από το Forsa Institute.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του ινστιτούτου για λογαριασμό των τηλεοπτικών σταθμών RTL και n-tv, το ακροδεξιό AfD προηγείται με ποσοστό 26%, ενώ ακολουθεί η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) με 24% και το SPD με τους Πράσινους να εξασφαλίζουν από 13%. Η Αριστερά έπεται με 11%.

Ανησυχητικά υψηλό καταγράφεται το ποσοστό της αποχής και των αναποφάσιστων ψηφοφόρων καταγράφεται που αγγίζει το 25%.

Την ίδια ώρα, αναδεικνύεται η μεγάλη δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, αφού σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, μόλις το 29% των ερωτηθέντων είναι ικανοποιημένοι με το έργο του. Το ποσοστό που αποτυπώνει τη δυσαρέσκεια με το έργο του, φθάνει στο 67%.

Ομοίως, δυσοίωνη εκτιμάται και η πρόβλεψη των ερωτηθέντων αναφορικά με την αντοχή του κυβερνητικού συνασπισμού. Μόνο το 52% θεωρεί ότι ο σημερινός συνασπισμός των CDU/CSU και SPD θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της νομοθετικής περιόδου την άνοιξη του 2029. Το 43%, ωστόσο, θεωρεί ότι ο συνασπισμός θα καταρρεύσει πρόωρα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

