Πόλεμος Ισραήλ- Χαμάς: Διήμερη παράταση της εκεχειρίας, ανακοίνωσε το Κατάρ

Το Κατάρ μόλις ανακοίνωσε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ- Χαμάς για δύο επιπλέον ημέρες.

Η 4ήμερη εκεχειρία, που είναι σε ισχύ, επρόκειτο να λήξει τα μεσάνυχτα. Το Κατάρ μεσολάβησε στις συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και επιτεύχθηκε η παράταση.

The State of Qatar announces, as part of the ongoing mediation, an agreement has been reached to extend the humanitarian truce for an additional two days in the Gaza Strip.