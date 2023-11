Ο Ίλον Μασκ μαζί με τον Νετανιάχου στο κιμπούτς Κφαρ Αζά

Ο Ίλον Μασκ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου περιηγήθηκαν σήμερα στο κιμπούτς Κφαρ Αζά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla Inc. και της SpaceX, Ίλον Μασκ, ο οποίος έφτασε σήμερα στο Ισραήλ, ενημερώθηκε από τοπικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους στην πόλη Κφαρ Αζά για την επίθεση της Χαμάς εκεί και συναντήθηκε με τις οικογένειες των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των συγγενών ενός 4χρονου κοριτσιού που απελευθερώθηκε από τη Χαμάς την Κυριακή, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου.

Ο Μασκ θα συναντηθεί επίσης με τον υπουργό Άμυνας, Μπένι Γκαντζ και θα συζητήσει για τον περιορισμό του διαδικτυακού αντισημιτισμού με τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ και εκπροσώπους των οικογενειών των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του.

Ο Ίλον Μασκ έφτασε σήμερα το πρωί στο Τελ Αβίβ και σύμφωνα με τον υπουργό Επικοινωνιών συμφώνησε με το Ισραήλ ότι οι δορυφορικές μονάδες του συστήματος Starlink θα μπορούν να λειτουργούν μόνο στο Ισραήλ και τη Λωρίδα της Γάζας μετά την έγκριση του εγχώριου υπουργείου Επικοινωνιών.

«Ίλον Μασκ, σας συγχαίρω για την επίτευξη συμφωνίας αρχής με το υπουργείο Επικοινωνιών υπό την ηγεσία μου. Ως αποτέλεσμα αυτής της σημαντικής συμφωνίας, οι δορυφορικές μονάδες του Starlink μπορούν να λειτουργούν στο Ισραήλ μόνο με την έγκριση του ισραηλινού Υπουργείου Επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της Λωρίδας της Γάζας.

Καθώς το κράτος του Ισραήλ μάχεται κατά της Χαμάς, αυτή η συνεννόηση είναι ζωτικής σημασίας, όπως και για όλους όσοι επιθυμούν έναν καλύτερο κόσμο, απαλλαγμένο από το κακό και τον αντισημιτισμό, για χάρη των παιδιών μας», αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του ο Ισραηλινός υπουργός.

