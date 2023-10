Πόλεμος Ισραήλ- Χαμάς: Δεκάδες νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες- Πλήγματα στη Γάζα

Σε κατάσταση πολέμου βρίσκεται από νωρίς σήμερα το πρωί το Ισραήλ μετά την αιφνιδιαστική επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας, από την οποία τουλάχιστον 22 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί.

Όπως αναφέρουν οι αρχές του Ισραήλ, πάνω από 2.000 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας προς το ισραηλινό έδαφος, με τον στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς, από την πλευρά του, να κάνει λόγο για 5.000 ρουκέτες. Μάλιστα, οι ρουκέτες ήταν μόνον η αρχή καθώς στη συνέχεια μαχητές της Χαμάς εισέβαλαν σε ισραηλινό έδαφος και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μάχες σε αρκετές πόλεις της μεθορίου.

Τουλάχιστον 22 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο N12 NEWS, ενώ το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 545 τραυματίες έχουν μεταφερθεί στα νοσοκομεία. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ απάντησε με αεροπορικά πλήγματα στη Γάζα, με τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι τέσσερα άτομα έχουν σκοτωθεί.

In the last few hours, dozens of IDF fighter jets struck 17 military compounds and 4 operational command centers belonging to the Hamas terrorist organization in the Gaza Strip. pic.twitter.com/Hr7t9A2ajq