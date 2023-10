Ισραήλ: «Η Χαμάς ξεκίνησε πόλεμο εναντίον μας, θα νικήσουμε»- Ρουκέτες και εισβολή ενόπλων

Η Χαμάς εξαπέλυσε «πόλεμο κατά του Ισραήλ», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Γιόαβ Γκάλαντ, μετά την επικίνδυνη κλιμάκωση των τελευταίων ωρών. «Είμαστε σε πόλεμο και θα νικήσουμε», δήλωσε λίγη ώρα αργότερα και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το πρωί η Χαμάς εξαπέλυσε ομοβροντία ρουκετών κατά του Ισραήλ, από τη Λωρίδα της Γάζας. Παράλληλα, έγινε εισβολή Παλαιστίνιων ενόπλων στο Ισραήλ. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κήρυξαν τη χώρα σε κατάσταση πολέμου.

«Η Χαμάς έκανε ένα σοβαρό λάθος σήμερα το πρωί, εξαπολύοντας πόλεμο κατά του κράτους του Ισραήλ», επεσήμανε ο Γκάλαντ. Οι στρατιώτες «πολεμούν τον εχθρό σε όλα τα σημεία», συμπλήρωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, που έδωσε το «πράσινο φως», για την επιστράτευση εφέδρων.

«Το κράτος του Ισραήλ θα νικήσει σε αυτό τον πόλεμο», υπογράμμισε ο Γκάλαντ, ενώ είναι σε εξέλιξη από τις πιο σοβαρές κλιμακώσεις των τελευταίων ετών ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Σειρήνες συναγερμού ακούγονται τις τελευταίες ώρες στο νότιο και κεντρικό Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση με τους αξιωματούχους ασφαλείας.

Η εκτόξευση ρουκετών ξεκίνησε πριν από τις 06:30 το πρωί του Σαββάτου. Οι ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από διάφορα σημεία στη Λωρίδα της Γάζας. Οι σειρήνες ήχησαν τουλάχιστον δύο φορές στην Ιερουσαλήμ, όπου δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είπε ότι είδε την αναχαίτιση ρουκετών.

Μια 60χρονη Ισραηλινή σκοτώθηκε και τουλάχιστον άλλοι 15 τραυματίστηκαν στο νότιο Ισραήλ. Επίσης, χτυπήθηκε ένα σπίτι στο Τελ Αβίβ, ενώ έγινε έκκληση για αίμα στο νοσοκομείο Ichilov της πόλης, καθώς υπάρχει έλλειψη.

