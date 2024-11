Πλημμυρίζει -τώρα- η οργή στην Ισπανία: «Δολοφόνοι» φώναζαν στον βασιλιά, πετώντας λάσπες και αντικείμενα

Εν μέσω απόγνωσης αλλά κυρίως οργής και θυμού, ο βασιλιάς της Ισπανίας βρέθηκε στο στόχαστρο των ταλαιπωρημένων πολιτών στη Βαλένθια.

Ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ', η βασίλισσα Λετίθια και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ βρέθηκαν στη Βαλένθια, στο προάστιο Παϊπόρτα που καταστράφηκε από τις πλημμύρες. Καθώς επιχειρούσαν εν μέσω ισχυρής αστυνομικής δύναμης να περιοδεύσουν στην περιοχή, βρέθηκαν εν μέσω οργής πολιτών που κατόρθωσαν να πλησιάσουν σε απόσταση αναπνοής. Πετώντας λάσπες, αλλά και άλλα αντικείμενα κατά του βασιλιά και της Λετίθια, τους λέρωσαν παντού, φωνάζοντας «Δολοφόνοι!»: Η Λετίθια εθεάθη με λάσπες στο πρόσωπο, εμφανώς σοκαρισμένη να επιχειρεί να κατευνάσει τα πνεύματα ακούγοντας τα παράπονα του κόσμου.

🔴 Felipe VI con dos narices, por no decir otra palabra, escuchando a las víctimas de la #Dana mientras Pedro Sánchez ha huido como una rata. El Rey me representa, los politicos no. pic.twitter.com/5QNUIuccBb