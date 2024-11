Οργή στην Ισπανία: Αγνόησαν τις προειδοποιήσεις - Άνω των €4 δισ. η οικονομική καταστροφή

Ξεχειλίζει η οργή στην Ισπανία, καθώς οι αρχές κατηγορούνται πως αγνόησαν τις προειδοποιήσεις, ενώ η οικονομική καταστροφή εκτιμάται πως θα ξεπεράσει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Εκτός του Φελίπε, της Λετίθια και του Σάντσεθ που έγιναν στόχος του οργισμένου πλήθους όταν εμφανίστηκαν τρεις ημέρες μετά την καταστροφή στη Βαλέθια, οι πολίτες κατηγορούν τον τοπικό κυβερνήτη Μαθόν πως αγνόησε τις προειδοποιήσεις για την καταστροφή.

Ο αριθμός των νεκρών στην ευρύτερη περιοχή της Βαλένθια ανέρχεται σε 214, όμως αναμένεται να αυξηθεί δραματικά, καθώς οι έρευνες για τους αγνοούμενους συνεχίζονται αδιάκοπα.

This scene from Valencia's October 29 disaster is beyond a movie.



A man hanging on the wall is on the edge of the flood. A car pushed by the current is going to crush him. From the first floor someone throws a blanket. He climbs to safety.pic.twitter.com/84T9p7DDVv — Massimo (@Rainmaker1973) November 3, 2024

Πλημμύρες στην Ισπανία: Ο Μαθόν αγνόησε επιδεικτικά και αλαζονικά τις προειδοποιήσεις

Όσο περνούν οι μέρες, και αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων αλλά και ο κόσμος συνειδητοποιεί το μέγεθος της καταστροφής τόσο ξεχειλίζει η οργή του. Από τη μια, για μη έγκαιρη ενημέρωση και από την άλλη, για την κακή διαχείριση της κρίσης.

Το επόμενο Σάββατο έχει προγραμματιστεί μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Βαλένθιας με βασικό αίτημα την παραίτηση του τοπικού κυβερνήτη Κάρλος Μαθόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μαθόν λίγες ώρες πριν ξεσπάσει η καταιγίδα αγνόησε επιδεικτικά και με υπεροψία τις εισηγήσεις που είχε πάρει για την επικείμενη καταστροφή. «Αν είχε δραστηριοποιηθεί άμεσα σήμερα θα μιλούσαμε για πολύ λιγότερους νεκρούς», τονίζουν οι επικριτές του.

Compilation of what happened in Valencia, Spain.

The government failed to warn us. We even sent the kids to school this day. The result of incompetence can go up to loosing lives. pic.twitter.com/0EwEgKwgL3 — Charlie B. (@K1077151531207) November 1, 2024

Τεράστια η οικονομική καταστροφή

Πέρα όμως, από τον αριθμό των νεκρών, που έχει ανέλθει στους 214, και σύμφωνα με τους αναλυτές, το αργότερο μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αναμένεται να αυξηθεί δραματικά, τεράστια είναι και η οικονομική καταστροφή.

Σύμφωνα με το Εμπορικό Επιμελητήριο της Βαλένθιας έχουν πάθει ζημιές πάνω από 54.000 επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονταν 350.000 άνθρωποι. Έτσι εκτιμάται ότι το συνολικό κόστος θα φτάσει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Pets Are Family 💕.



This woman is refusing to leave her home without her beloved dog during the catastrophic flooding in Spain.#Valencia pic.twitter.com/TfxuZ95uRf — PROTECT ALL WILDLIFE (@Protect_Wldlife) October 31, 2024

1.900 αγνοούμενοι στις επίσημες λίστες

Οι δηλωμένοι αγνοούμενοι φτάνουν τους 1.900. Αν και υπάρχει σοβαρή περίπτωση πολλοί από αυτούς, να έχουν βρεθεί αλλά να μην έχουν αφαιρεθεί από τη λίστα αναζήτησης, το νούμερο είναι συγκλονιστικό. Όπως συγκλονιστική είναι και η κατάσταση στα νοσοκομεία της Βαλένθιας, τα οποία δηλώνουν υπερκορεσμό.

Οι αναζητήσεις των αρχών για τυχόν επιζώντες εστιάζονται πλέον στα σημεία τριών περιοχών. Στα παράλια όπου κατέληξαν τα νερά των ποταμών. Στα πάρκινγκ των πολυκατοικιών και καταστημάτων όπου εκτιμάται ότι εγκλωβίστηκαν πολλοί άνθρωποι στην προσπάθεια τους να πάνε να πάρουν τα αυτοκίνητα τους για να τα σώσουν από την ισχυρή βροχόπτωση και στους υπόγειους χώρους μεγάλων πολυκαταστημάτων.

Satellite imagery reveals incredible before & after views of the disastrous Valencia floods. The new death toll stands at 205, with a staggering 1,900 people still unaccounted for. pic.twitter.com/p1a0zzOIiT — Nahel Belgherze (@WxNB_) November 1, 2024

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ