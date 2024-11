Πλημμύρες στην Ισπανία: «Παγίδα θανάτου» τα αυτοκίνητα - Φόβοι για περισσότερους νεκρούς στα αναποδογυρισμένα ΙΧ

Όσο η Ισπανία μετρά τις ανυπολόγιστες ζημιές και τους εκατοντάδες νεκρούς από τις πιο καταστροφικές πλημμύρες στη χώρα εδώ και δεκαετίες, πολλοί αναρωτιούνται γιατί ο απολογισμός των θυμάτων -που αυτή τη στιγμή ξεπερνά τους 200- είναι τόσο υψηλός.

Σχεδόν όλοι οι θάνατοι που έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι και αυτή την ώρα, καταγράφηκαν στην περιοχή της Βαλένθια. Μόνο στη Παϊπόρτα με πληθυσμό 25.000 κατοίκων, 62 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Οι ισπανικές αρχές καταμετρούν τους παράγοντες που δυσχέραναν τη διάσωση των πολιτών, όπως ο εγκλωβισμός των οδηγών στα αυτοκίνητά τους.

The Flash floods in Spain: Muddy torrents sweeping away cars as huge storms hit. #floodthestreets #Spain pic.twitter.com/3JsHg9Xedo