ΗΠΑ: Κάηκαν 20 τόνοι ribeye μπριζόλες όταν ανετράπη φορτηγό και άρπαξε φωτιά 

Περισσότεροι από 20 τόνοι ribeye μπριζόλες καταστράφηκαν ολοσχερώς όταν νταλίκα που τις μετέφερε τυλίχθηκε στις φλόγες στην άκρη αυτοκινητοδρόμου, τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Μιζούρι των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Τμήμα Doolittle Rural Fire Protection District, το συμβάν σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Route 174, στο ρεύμα προς ανατολάς. Όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι το όχημα μετέφερε περισσότερες από 40.000 λίβρες (περίπου 20 τόνους) ribeye, οι οποίες καταστράφηκαν ολοκληρωτικά.

Το περιστατικό είχε μια ιδιαίτερη ειρωνεία: ήταν η πρώτη πυρκαγιά που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η δόκιμη πυροσβέστρια Τζένα Ούλριχ, η οποία έδωσε τη μάχη πλάι στον πατέρα της, Γκλεν Ούλριχ – παρότι η ίδια είναι βίγκαν.

«Τίποτα δεν λέει ‘καλώς ήρθες στην υπηρεσία’ όσο το να στείλεις τη δόκιμη να σβήσει 40.000 λίβρες φλεγόμενα ribeye!», ανέφερε το πυροσβεστικό τμήμα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι η Ούλριχ είναι το μοναδικό μέλος της υπηρεσίας που δεν καταναλώνει κρέας.

Οι τοπικές αρχές σημείωσαν ότι πρόκειται για το όγδοο περιστατικό πυρκαγιάς οχήματος μέσα σε τρεις εβδομάδες, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσουν ακόμη τα αίτια της φωτιάς που ξέσπασε στη νταλίκα.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από ABC News

