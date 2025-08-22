ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

ΗΠΑ: Κάηκαν 20 τόνοι ribeye μπριζόλες όταν ανετράπη φορτηγό και άρπαξε φωτιά 

Οι πυροσβέστες - ανάμεσά τους και μια βίγκαν δόκιμη στην πρώτη της επιχείρηση - δεν κατόρθωσαν να σώσουν το φορτίο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΗΠΑ: Κάηκαν 20 τόνοι ribeye μπριζόλες όταν ανετράπη φορτηγό και άρπαξε φωτιά  Facebook Twitter
Φωτογραφία: screenshot
0

Περισσότεροι από 20 τόνοι ribeye μπριζόλες καταστράφηκαν ολοσχερώς όταν νταλίκα που τις μετέφερε τυλίχθηκε στις φλόγες στην άκρη αυτοκινητοδρόμου, τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Μιζούρι των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Τμήμα Doolittle Rural Fire Protection District, το συμβάν σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Route 174, στο ρεύμα προς ανατολάς. Όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι το όχημα μετέφερε περισσότερες από 40.000 λίβρες (περίπου 20 τόνους) ribeye, οι οποίες καταστράφηκαν ολοκληρωτικά.

Το περιστατικό είχε μια ιδιαίτερη ειρωνεία: ήταν η πρώτη πυρκαγιά που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η δόκιμη πυροσβέστρια Τζένα Ούλριχ, η οποία έδωσε τη μάχη πλάι στον πατέρα της, Γκλεν Ούλριχ – παρότι η ίδια είναι βίγκαν.

«Τίποτα δεν λέει ‘καλώς ήρθες στην υπηρεσία’ όσο το να στείλεις τη δόκιμη να σβήσει 40.000 λίβρες φλεγόμενα ribeye!», ανέφερε το πυροσβεστικό τμήμα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι η Ούλριχ είναι το μοναδικό μέλος της υπηρεσίας που δεν καταναλώνει κρέας.

Οι τοπικές αρχές σημείωσαν ότι πρόκειται για το όγδοο περιστατικό πυρκαγιάς οχήματος μέσα σε τρεις εβδομάδες, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσουν ακόμη τα αίτια της φωτιάς που ξέσπασε στη νταλίκα.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από ABC News
 

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οι αδελφοί Μενέντεζ εξετάζονται για αποφυλάκιση μετά από 35 χρόνια

Διεθνή / Οι αδελφοί Μενέντεζ εξετάζονται για αποφυλάκιση μετά από 35 χρόνια

Οι Λάιλ και Έρικ Μενέντεζ θα εμφανιστούν ενώπιον του συμβουλίου αποφυλάκισης της Καλιφόρνια για να διεκδικήσουν την αποφυλάκισή τους, μετά από δεκαετίες πίσω από τα κάγκελα για τη δολοφονία των γονιών τους.
LIFO NEWSROOM
Γερμανός στρατιωτικός προς ΝΑΤΟ: «Μην είστε αφελείς» - Θα χρειαστούν δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες για την Ουκρανία

Διεθνή / Γερμανός στρατιωτικός προς ΝΑΤΟ: «Μην είστε αφελείς» - Θα χρειαστούν δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες για την Ουκρανία

Ο συνταγματάρχης Andre Wuestner, επικεφαλής της Ένωσης Γερμανικών Ένοπλων Δυνάμεων, κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να μην υποτιμούν το στρατιωτικό έργο
LIFO NEWSROOM
Ο Καναδάς στρέφεται σε Σουηδία και Φινλανδία για στρατιωτικές συμφωνίες μετά τις απειλές Τραμπ

Διεθνή / Ο Καναδάς στρέφεται σε Σουηδία και Φινλανδία για στρατιωτικές συμφωνίες μετά τις απειλές Τραμπ

Ο Καναδάς επιδιώκει στενότερη συνεργασία με Σουηδία και Φινλανδία σε άμυνα και εμπόριο, μειώνοντας την εξάρτησή του από τις ΗΠΑ, μετά τις απειλές Τραμπ για προσάρτηση
LIFO NEWSROOM
Ρώμη: Ξεναγός πέθανε από θερμοπληξία καθώς έκανε τουρ στο Κολοσσαίο

Διεθνή / Ρώμη: Ξεναγός πέθανε από θερμοπληξία καθώς έκανε τουρ στο Κολοσσαίο

Μετά τον θάνατο ξεναγού λόγω υπερβολικής ζέστης, ενώ οδηγούσε ομάδα στο Κολοσσαίο, οι ενώσεις ξεναγών της Ρώμης ζητούν αλλαγή των θερινών ωραρίων για την ασφάλεια εργαζομένων και επισκεπτών
LIFO NEWSROOM
Σύλληψη Ουκρανού στην Ιταλία για δολιοφθορά στους Nord Stream – Στο μικροσκόπιο Γερμανών εισαγγελέων

Διεθνή / Σύλληψη Ουκρανού στην Ιταλία για δολιοφθορά στους Nord Stream – Στο μικροσκόπιο Γερμανών εισαγγελέων

Στην Ιταλία συνελήφθη Ουκρανός ύποπτος για τον βομβαρδισμό των αγωγών Nord Stream το 2022 - Η υπόθεση αναζωπυρώνει το μυστήριο γύρω από μία από τις πιο τολμηρές δολιοφθορές στην Ευρώπη
LIFO NEWSROOM
Δυτική Όχθη: «Να ακυρωθεί αμέσως» - 21 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο εποικισμού που ενέκρινε το Ισραήλ

Διεθνή / Δυτική Όχθη: «Να ακυρωθεί αμέσως» - 21 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο εποικισμού του Ισραήλ

Αν υλοποιηθεί θα οδηγήσει στη διχοτόμηση των παλαιστινιακών εδαφών, καταργώντας οποιαδήποτε εδαφική συνέχεια και ενταφιάζοντας την ιδέα του παλαιστινιακού κράτους
LIFO NEWSROOM
Στοιχεία σοκ του Ισραηλινού στρατού: Σκοτώνουν κατά 83% αμάχους στη Γάζα

Διεθνή / Στοιχεία σοκ του Ισραηλινού στρατού: Σκοτώνουν κατά 83% αμάχους στη Γάζα

Απόρρητα στοιχεία ισραηλινής στρατιωτικής πληροφορίας δείχνουν ότι οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι που σκοτώθηκαν στη Γάζα είναι άμαχοι, ενώ ο αριθμός των μαχητών φαίνεται να έχει υπερβολικά υψηλή αναφορά
LIFO NEWSROOM
 
 