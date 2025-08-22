Απορρίφθηκε αίτηση αποφυλάκισης του Έρικ Μενέντεζ: Δεν έχει πραγματικά μετανοήσει, είπαν οι αρχές

Το Συμβούλιο Αποφυλακίσεων της Καλιφόρνια απέρριψε την Πέμπτη την αποφυλάκιση του Έρικ Μενέντεζ, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή σχεδόν 30 χρόνια μετά την καταδίκη του - μαζί με τον αδελφό του, Λάιλ - για τη δολοφονία των γονιών τους.

Οι δύο αδελφοί καταδικάστηκαν το 1996 σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία του πατέρα τους, Χοσέ Μενέντεζ, και της μητέρας τους, Κίτι Μενέντεζ, στην έπαυλή τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989. Τότε ήταν 18 και 21 ετών. Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι ενήργησαν σε αυτοάμυνα έπειτα από χρόνια σεξουαλικής κακοποίησης από τον πατέρα τους, ωστόσο οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι τους σκότωσαν για την κληρονομιά.

Η επιτροπή απέρριψε την αποφυλάκιση του Έρικ Μενέντεζ για τρία χρόνια, οπότε θα έχει ξανά δικαίωμα υποβολής αίτησης. Εν τω μεταξύ, η ακρόαση για τον αδελφό του Λάιλ έχει προγραμματιστεί για σήμερα Παρασκευή στις φυλακές του Σαν Ντιέγκο, όπου κρατούνται οι Μενέντεζ.

Ο επίτροπος Ρόμπερτ Μπάρτον τόνισε ότι η απόφαση δεν βασίστηκε αποκλειστικά στη σοβαρότητα του εγκλήματος, αλλά κυρίως στη συμπεριφορά του Μενέντεζ στη φυλακή. «Δύο πράγματα μπορούν να είναι αληθινά. Μπορούν να σε αγαπούν και να σε συγχωρούν, και παρ’ όλα αυτά να κριθείς ακατάλληλος για αποφυλάκιση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι ακροάσεις αυτές ήταν οι πιο κοντινές που έφτασαν οι αδελφοί Μενέντεζ στην πιθανότητα απελευθέρωσης, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την καταδίκη τους. Η διαδικασία παρακολουθήθηκε από έναν μόνο δημοσιογράφο μέσω βιντεοδιάσκεψης, κατόπιν απόφασης του σωφρονιστικού συστήματος.

Η εξέλιξη ήρθε λίγους μήνες μετά από απόφαση δικαστή του Λος Άντζελες, που μείωσε τις ποινές τους από ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης σε 50 χρόνια έως ισόβια, καθιστώντας τους άμεσα επιλέξιμους για αίτηση αποφυλάκισης, καθώς ήταν κάτω των 26 ετών όταν διέπραξαν το έγκλημα.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ο Έρικ Μενέντεζ παρουσίασε την πιο λεπτομερή εξιστόρηση εδώ και χρόνια για το πώς μεγάλωσε και γιατί έλαβε τις αποφάσεις που τον οδήγησαν στη δολοφονία των γονιών του και στη συμπεριφορά του μέσα στη φυλακή. «Δεν ανατράφηκα με ηθικές αρχές», είπε. «Ανατράφηκα για να λέω ψέματα, να κλέβω, να εξαπατώ».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Οι αδελφοί Μενέντεζ εξετάζονται για αποφυλάκιση μετά από 35 χρόνια

Οι επίτροποι τον ρώτησαν για κρίσιμες λεπτομέρειες, όπως γιατί χρησιμοποίησε πλαστή ταυτότητα για την αγορά των όπλων, ποιος αδελφός πυροβόλησε πρώτος και γιατί σκότωσαν και τη μητέρα τους, εφόσον ο βασικός κακοποιητής ήταν ο πατέρας τους. Ο ίδιος απάντησε: «Όταν κοιτάζω πίσω, το να φύγω από το σπίτι ήταν αδιανόητο. Η φυγή σήμαινε θάνατο».

Οι αρχές επισήμαναν στο μητρώο του Μενέντεζ πολυάριθμες παραβιάσεις κανονισμών και συμπλοκές, μεταξύ των οποίων καταγγελίες για συνεργασία με συμμορία, αγορά ναρκωτικών, χρήση κινητών τηλεφώνων και συμμετοχή σε φορολογική απάτη. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι για πολλά χρόνια δεν είχε ελπίδα απελευθέρωσης και έδινε προτεραιότητα στην αυτοπροστασία του παρά στην τήρηση των κανόνων. «Τον Νοέμβριο του 2024, οι συνέπειες απέκτησαν νόημα. Σήμαιναν ότι κατέστρεφα τη ζωή μου», είπε, αναφερόμενος στην επανεξέταση της ποινής που του άνοιξε την πόρτα για αποφυλάκιση.

Η χρήση κινητού τηλεφώνου φάνηκε να αποτελεί το βασικό εμπόδιο για την επιτροπή. «Αυτό που έπαιρνα σε σχέση με τη σύνδεσή μου με τον έξω κόσμο ήταν πολύ πιο σημαντικό από τις συνέπειες του να με πιάσουν», είπε.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Αδελφοί Μενέντεζ: Τα τρία πιθανά σενάρια για την αποφυλάκισή τους

Η συνήγορός του, Χάιντι Ράμελ, υποστήριξε ότι το 2013 αποτέλεσε σημείο καμπής για τον πελάτη της, καθώς βρήκε την πίστη του, σταμάτησε την κατάχρηση ουσιών και έδωσε μια υπόσχεση στη μητέρα του, την ημέρα των γενεθλίων της. «Έχει υπάρξει τέλειος από τότε; Όχι. Αλλά έχει κάνει αξιοσημείωτη πρόοδο», τόνισε.

Η επίτροπος Ρέιτσελ Στερν αναγνώρισε θετικά τη συμβολή του στη δημιουργία ομάδας φροντίδας ηλικιωμένων και αναπήρων κρατουμένων.

Περισσότεροι από δώδεκα συγγενείς κατέθεσαν συγκινητικά μηνύματα στην ακρόαση, με τη θεία του, Τερεσίτα Μενέντεζ-Μπαράλτ, αδελφή του Χοσέ Μενέντεζ, να δηλώνει ότι τον έχει συγχωρήσει πλήρως. Πάσχουσα από καρκίνο τελικού σταδίου, τόνισε ότι θέλει να τον υποδεχτεί στο σπίτι της. «Ο Έρικ κουβαλά καλοσύνη, ακεραιότητα και δύναμη που πηγάζει από την υπομονή και τη χάρη», ανέφερε. Άλλος συγγενής δεσμεύτηκε να τον φιλοξενήσει στο Κολοράντο, εάν αποφυλακιζόταν.

Ωστόσο, ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόχμαν, είχε δηλώσει εκ των προτέρων ότι αντιτίθεται στην αποφυλάκιση, συγκρίνοντάς τους με τον Σιρχάν Σιρχάν, τον δολοφόνο του Ρόμπερτ Κένεντι, για τον οποίο ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, είχε αρνηθεί την αποφυλάκιση το 2022 λόγω «έλλειψης επίγνωσης».

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ο εισαγγελέας Χαμπίμπ Μπαλιάν αμφισβήτησε αν οι αδελφοί είχαν προσπαθήσει να σκηνοθετήσουν τη δολοφονία ως χτύπημα μαφίας και αν είχαν ζητήσει από μάρτυρες να ψευδομαρτυρήσουν. Οι επίτροποι απέρριψαν σε μεγάλο βαθμό αυτά τα ερωτήματα, υπογραμμίζοντας ότι δεν επανεξέταζαν την υπόθεση.

Στην καταληκτική του αγόρευση, ο Μπαλιάν αναρωτήθηκε αν ο Έρικ Μενέντεζ έχει πραγματικά μετανοήσει ή απλώς λέει όσα θέλει να ακούσει η επιτροπή. «Όταν κάποιος συνεχίζει να μειώνει την ευθύνη του για ένα έγκλημα και να προβάλλει τις ίδιες ψευδείς δικαιολογίες για πάνω από 30 χρόνια, παραμένει ο ίδιος επικίνδυνος άνθρωπος που ήταν όταν εκτέλεσε τους γονείς του με καραμπίνα», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Μειώθηκε η ποινή των αδελφών Μενέντεζ για τη δολοφονία των γονιών τους - Ανοίγει ο δρόμος για την αποφυλάκιση