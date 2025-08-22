Συνελήφθη o ράπερ Lil Nas X αφού περιφερόταν στους δρόμους του Λος Άντζελες με τα εσώρουχα

Ο βραβευμένος ράπερ Lil Nas X συνελήφθη έπειτα από επεισόδιο με την αστυνομία στο Λος Άντζελες, όπως επιβεβαίωσαν οι αρχές.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Αστυνομικού Τμήματος Λος Άντζελες (LAPD), αστυνομικοί κλήθηκαν στις 05:30 τοπική ώρα, την Πέμπτη, στη Ventura Boulevard, μετά από αναφορές για έναν άνδρα που περπατούσε στον δρόμο φορώντας μόνο τα εσώρουχά του.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο τραγουδιστής της επιτυχίας Old Town Road φέρεται να «όρμησε» εναντίον τους και συνελήφθη με την υποψία επίθεσης. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για νοσηλεία, με πιθανότητα υπερδοσολογίας.

Βίντεο που δεν έχει επαληθευτεί και δημοσίευσε το TMZ φέρεται να δείχνει τον καλλιτέχνη το πρωί της Πέμπτης να χορεύει στον δρόμο, φορώντας μόνο εσώρουχα και καουμπόικες μπότες, καλώντας τους περαστικούς να «έρθουν στο πάρτι».

Ο Lil Nas X αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα φέτος το πολυαναμενόμενο δεύτερο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Dreamboy, έχοντας ήδη δώσει μια γεύση στους θαυμαστές του μέσα από αναρτήσεις στο Instagram.

Γεννημένος ως Montero Lamar Hill, ο Lil Nas X έγινε ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που κέρδισε βραβείο της Country Music Association, με το Old Town Road το 2019. Το ίδιο τραγούδι απέσπασε δύο Grammy και κατέρριψε το ρεκόρ παραμονής στην κορυφή του Billboard Hot 100, μένοντας εκεί για 17 συνεχόμενες εβδομάδες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο καλλιτέχνης έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με συντηρητικούς κύκλους στις ΗΠΑ να χαρακτηρίζουν το βίντεο κλιπ της επιτυχίας του Montero (Call Me By Your Name) «διεφθαρμένο» και «σατανικό». Ο ίδιος απάντησε ανεβάζοντας στο YouTube ένα σατιρικό «βίντεο-συγγνώμης», το οποίο κατέληγε στη διαβόητη σκηνή του λικνίσματος, ενώ στο Twitter έγραψε ότι θέλει τα δάκρυα των επικριτών του να «γεμίσουν το Grammy μου».

Με πληροφορίες από BBC

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Lil Nas X: Οργισμένα σχόλια για το κοστούμι που επέλεξε για το Halloween