Ισπανία: «Δολοφόνοι» φώναξαν στον Φελίπε, τη Λετίθια και τον Σάντσεθ στην πλημμυρισμένη Βαλένθια

«Δολοφόνοι» φώναξαν στον βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ', τη βασίλισσα Λετίθια και τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, οργισμένοι πολίτες στην πλημμυρισμένη Βαλένθια.

Ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ' της Ισπανίας αντιμετώπισε τους οργισμένους διαδηλωτές καθώς το θυμωμένο πλήθος φώναζε «δολοφόνος» και «ντροπή» στον βασιλιά, ο οποίος ρωτήθηκε επίσης γιατί δεν είχε γίνει τίποτα για να αποφευχθεί η τραγωδία.

🔴 Felipe VI con dos narices, por no decir otra palabra, escuchando a las víctimas de la #Dana mientras Pedro Sánchez ha huido como una rata. El Rey me representa, los politicos no. pic.twitter.com/5QNUIuccBb — Miguel Ángel Pérez (@miguelpr83) November 3, 2024

⚠️⚠️Imágenes históricas, la Reina de España increpada por el barro por vecinos de la zona cero de Valencia, el Rey Felipe intenta acercarse a los vecinos aún en medio de la indignación.



Sánchez se ha perdido entre la multitud.

pic.twitter.com/i1YxmmLYZG — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@mjorgec1994) November 3, 2024

Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια επισκέπτονται την Παϊπόρτα, μια από τις περιοχές της Βαλένθια που έχει πληγεί σοβαρά. Πλάνα έδειξαν τον βασιλιά να κατεβαίνει σε έναν πεζόδρομο, προτού οι σωματοφύλακες και η αστυνομία του κατακλυστούν ξαφνικά από ένα κύμα διαδηλωτών, που ούρλιαζε εκτοξεύοντας ύβρεις.

Οι σωματοφύλακες αγωνίστηκαν να διατηρήσουν ένα προστατευτικό δακτύλιο γύρω από τον μονάρχη, καθώς ορισμένοι από τους διαδηλωτές πέταξαν λάσπη και αντικείμενα. Ο βασιλιάς επιχείρησε να συνομιλήσει με αρκετούς και αγκάλιασε κάποιους άλλους.

🤝🏻FELIPE VI🤝🏻



Ahora bien, el único que se ha quedado dando la cara ha sido Felipe, porque Mazón y Sánchez a la huida y escabullirse



Puede gustar a la gente o no, pero solo uno ha dado la cara. 👏🏻🤝🏻#INUNDACIÓN #Valencia #dana#Rey

pic.twitter.com/thoGaJ7q8e — Joaquínlopez (@lopezjaramago) November 3, 2024

🇪🇸 A crowd of furious flood survivors threw mud and shouted insults at the Spanish King, Felipe VI, as he visited a devastated town in Spain’s Valencia region.



Read more here ⬇️https://t.co/KpKyV70gx7 pic.twitter.com/qc7UGJOz8I — The Telegraph (@Telegraph) November 3, 2024

🚨 #ÚLTIMAHORA 🚨



😳 El Rey Felipe VI, apedreado en Paiporta



💥 Iba acompañado de Pedro Sánchez y Carlos Mazón. La multitud les ha rodeado entre gritos de “asesinos”. pic.twitter.com/ufecRrcxmC — SalseoPlus (@SalseoPlus) November 3, 2024

Me considero republicano confeso, pero tengo que decir que la comprensión y empatía que muestran tanto Felipe como Letizia es verdadera y de corazón no como TODA la clase política de mierda que tenemos en este país #dana pic.twitter.com/oXx8ocrhN0 — Nivel 40 (@NIVEL_40) November 3, 2024

🇪🇸‼️ —Así recibieron al Rey Felipe de España y a Pedro Sanchez.



Entre abucheos, piedras y cubiertos de barro, El Rey se vio obligado a terminar su TURISMO en la zona 0 al grito de "Hijo de puta", "A ustedes no les falta nada"



Pedro Sánchez se retiró antes del lugar pero no sin… pic.twitter.com/UX3bRmMs1f — Argentina War INTEL (@IntelDudee) November 3, 2024

‼️ Lanzan objetos y fango al rey a su llegada a Paiporta: “¡Asesinos!”https://t.co/WdBMbvISwd pic.twitter.com/GAwqOnZuWz — elDiario.es (@eldiarioes) November 3, 2024

Η επίσκεψή του στην περιοχή έρχεται αφού οι κάτοικοι επέκριναν τις τοπικές αρχές για την αντίδρασή τους στις καταστροφικές πλημμύρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ φυγαδεύτηκε από την πόλη, όταν πολίτες επιτέθηκαν σε αυτοκίνητά της συνοδίας του σπάζοντας τα τζάμια.

Así ha acabado el coche de Pedro Sánchez después de huir de Paiporta, Valencia. pic.twitter.com/kPwuXyhF2R — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 3, 2024

Οι χειρότερες πλημμύρες της Ισπανίας εδώ και δεκαετίες έχουν αφήσει ολόκληρες γειτονιές ειδικά στη Βαλένθια καλυμμένες με λάσπη και κατεστραμμένες με αναποδογυρισμένα αυτοκίνητα και συντρίμμια παντού. Περισσότεροι από 213 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις πλημμύρες, ενώ πολλοί άλλοι εξακολουθούν να αγνοούνται - με τον ακριβή αριθμό τους να παραμένει άγνωστος ημέρες μετά την καταστροφή. Οι εργαζόμενοι έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν να χτενίζουν τους υπόγειους χώρους στάθμευσης και τις σήραγγες με την ελπίδα να βρουν επιζώντες και να ανακτήσουν πτώματα.

Η οργή ξεχειλίζει για την αντιληπτή έλλειψη προειδοποίησης και την ανεπαρκή υποστήριξη από τις αρχές μετά τις πλημμύρες.

🔥 **Outrage in Spain: King’s Massive Motorcade Sparks Backlash Amid Crisis**



As King Felipe VI arrived to assess disaster zones, Spanish residents took to social media to share videos of his extensive motorcade stretching down entire streets. Many locals are criticizing the… pic.twitter.com/F39APbIVqu — Agentis GeoP 🇷🇸🇷🇺☦️ (@AgentisGeop) November 3, 2024

Το Σάββατο, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ διέταξε 10.000 επιπλέον στρατιώτες, αστυνομικούς και πολιτικούς φρουρούς στην περιοχή. Είπε ότι η ανάπτυξη ήταν η μεγαλύτερη στην Ισπανία σε καιρό ειρήνης. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι γνώριζε ότι η απάντηση ήταν «δεν αρκεί» και αναγνώρισε «σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις».

Με πληροφορίες από El Pais, BBC

