ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η Γάζα θα καταστραφεί, αν η Χαμάς δεν δεχθεί την πρόταση του Ισραήλ, διαμηνύει ο Κατζ

«Σύντομα οι πύλες της κόλασης θα ανοίξουν για τους φονιάδες και βιαστές της Χαμάς στη Γάζα», δήλωσε ο Ίσραελ Κατζ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Γάζα θα καταστραφεί, αν η Χαμάς δεν δεχθεί την πρόταση του Ισραήλ, διαμηνύει ο Κατζ Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
0

Σκληρή προειδοποίηση προς τη Χαμάς απηύθυνε σήμερα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, τονίζοντας ότι η πόλη της Γάζας θα ισοπεδωθεί αν δεν αποδεχθεί τους όρους που θέτει το Τελ Αβίβ για τον τερματισμό του πολέμου.

«Σύντομα οι πύλες της κόλασης θα ανοίξουν για τους φονιάδες και βιαστές της Χαμάς στη Γάζα, έως ότου αποδεχθούν τις προϋποθέσεις που έχει θέσει το Ισραήλ – πρωτίστως την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον πλήρη αφοπλισμό της οργάνωσης», ανέφερε ο Κατς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Ισραηλινός ΥΠΑΜ υπογράμμισε ακόμη ότι «αν δεν συμμορφωθούν, η Γάζα, πρωτεύουσα της Χαμάς, θα έχει την τύχη της Ράφα και της Μπέιτ Χανούν», δύο πόλεων της Λωρίδας που έχουν σχεδόν ισοπεδωθεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της σύρραξης που διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στοιχεία σοκ του Ισραηλινού στρατού: Σκοτώνουν κατά 83% αμάχους στη Γάζα

Διεθνή / Στοιχεία σοκ του Ισραηλινού στρατού: Σκοτώνουν κατά 83% αμάχους στη Γάζα

Απόρρητα στοιχεία ισραηλινής στρατιωτικής πληροφορίας δείχνουν ότι οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι που σκοτώθηκαν στη Γάζα είναι άμαχοι, ενώ ο αριθμός των μαχητών φαίνεται να έχει υπερβολικά υψηλή αναφορά
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο καλεί τη χώρα σε μαζική κινητοποίηση εν μέσω απειλών των ΗΠΑ

Διεθνή / Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο καλεί σε μαζικές κινητοποιήσεις εν μέσω απειλών των ΗΠΑ

«Αποφάσισα ότι το Σάββατο και την Κυριακή θα οργανώσουμε μεγάλες κινητοποιήσεις (...) για να στείλουμε μήνυμα στον ιμπεριαλισμό: Ως εδώ με τις απειλές σας!», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μαδούρο
LIFO NEWSROOM
Οι αδελφοί Μενέντεζ εξετάζονται για αποφυλάκιση μετά από 35 χρόνια

Διεθνή / Οι αδελφοί Μενέντεζ εξετάζονται για αποφυλάκιση μετά από 35 χρόνια

Οι Λάιλ και Έρικ Μενέντεζ θα εμφανιστούν ενώπιον του συμβουλίου αποφυλάκισης της Καλιφόρνια για να διεκδικήσουν την αποφυλάκισή τους, μετά από δεκαετίες πίσω από τα κάγκελα για τη δολοφονία των γονιών τους.
LIFO NEWSROOM
Γερμανός στρατιωτικός προς ΝΑΤΟ: «Μην είστε αφελείς» - Θα χρειαστούν δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες για την Ουκρανία

Διεθνή / Γερμανός στρατιωτικός προς ΝΑΤΟ: «Μην είστε αφελείς» - Θα χρειαστούν δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες για την Ουκρανία

Ο συνταγματάρχης Andre Wuestner, επικεφαλής της Ένωσης Γερμανικών Ένοπλων Δυνάμεων, κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να μην υποτιμούν το στρατιωτικό έργο
LIFO NEWSROOM
Ο Καναδάς στρέφεται σε Σουηδία και Φινλανδία για στρατιωτικές συμφωνίες μετά τις απειλές Τραμπ

Διεθνή / Ο Καναδάς στρέφεται σε Σουηδία και Φινλανδία για στρατιωτικές συμφωνίες μετά τις απειλές Τραμπ

Ο Καναδάς επιδιώκει στενότερη συνεργασία με Σουηδία και Φινλανδία σε άμυνα και εμπόριο, μειώνοντας την εξάρτησή του από τις ΗΠΑ, μετά τις απειλές Τραμπ για προσάρτηση
LIFO NEWSROOM
 
 