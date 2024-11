Πλημμύρες στην Ισπανία: Η στιγμή που διασώστες εντοπίζουν γυναίκα που ήταν 3 ημέρες εγκλωβισμένη σε αυτοκίνητο

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα την αποστολή 10.000 επιπλέον στρατιωτών και αστυνομικών στη νοτιοανατολική Ισπανία για να βοηθήσουν τους πληγέντες αλλά και στις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, τέσσερις ημέρες μετά τις φονικές πλημμύρες που άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 211 νεκρούς και βύθισαν στο πένθος τη χώρα.

Συνολικά, άλλοι "5.000 στρατιώτες" θα αναπτυχθούν επί του πεδίου, από τους οποίους 4.000 "σήμερα" και 1.000 "αύριο το πρωί", ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ από το μέγαρο Μονκλόα, την επίσημη κατοικία του.

Ο αριθμός αυτός αυξάνει σε 7.500 τους στρατιώτες που κινητοποιούνται στις κατεστραμμένες περιοχές, και αποτελεί τη "μεγαλύτερη ανάπτυξη ενόπλων δυνάμεων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ισπανία σε καιρό ειρήνης", τόνισε ο επικεφαλής της κυβέρνησης.

Σε αυτούς τους στρατιώτες θα προστεθούν σχεδόν άλλοι 5.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες, ώστε να υποστηρίξουν τους 5.000 συναδέλφους τους που βρίσκονται ήδη επί του πεδίου, σύμφωνα με τον Σάντσεθ.

Ενισχύσεις αναμένονται διακαώς σε ορισμένες τοποθεσίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κατάσταση χάους.

