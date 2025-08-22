Ορειβάτης επέζησε πίνοντας τα ούρα του στα βουνά της Νορβηγίας: «Θυμάμαι μα κατρακυλάω σαν μπάλα»

Ένας Αμερικανός ορειβάτης στη Νορβηγία τραυματίστηκε στο βουνό και επέζησε πίνοντας τα ούρα του: Ο Άλεκ Λουν περιγράφει τις έξι ημέρες που έμεινε στο βουνό περιμένοντας βοήθεια και προσπαθώντας να κρατηθεί ζωντανός.

Καθώς κατρακυλούσε σε έναν απόκρημνο γκρεμό στη Νορβηγία, ο Άλεκ Λουν ήξερε πως η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο. «Θυμάμαι να σκέφτομαι: “Αυτό είναι πολύ άσχημο. Έτσι ξεκινά η ταινία καταστροφής”», είπε σε συνέντευξή του στον Άντερσον Κούπερ του CNN. «Ήταν η στιγμή που όλα πήγαν στραβά».

Ο 38χρονος Λουν, δημοσιογράφος για θέματα κλίματος από το Ουισκόνσιν, είχε ξεκινήσει στα τέλη Ιουλίου μια τετραήμερη πεζοπορία στο εθνικό πάρκο Folgefonna στη νοτιοδυτική Νορβηγία, μια τεράστια περιοχή γνωστή για τους παγετώνες της. Έμπειρος πεζοπόρος, με πολλές προηγούμενες αποστολές σε δύσκολες συνθήκες, γνώριζε ότι η κάλυψη κινητής τηλεφωνίας θα ήταν περιορισμένη και είχε προειδοποιήσει τη σύζυγό του ότι η επικοινωνία θα ήταν σποραδική.

Ωστόσο, τα πράγματα σύντομα πήραν άσχημη τροπή. Την πρώτη ημέρα της πεζοπορίας, η σόλα του αριστερού του παπουτσιού άρχισε να ξεκολλά και εκείνος την κόλλησε πρόχειρα με αθλητική ταινία. «Δεν ήθελα να γυρίσω πίσω, μόλις είχα ξεκινήσει. Αυτή ήταν η πρώτη κακή απόφαση που πήρα», είπε.

Αργότερα έφτασε στον παγετώνα Buarbreen, παρακλάδι του τεράστιου Folgefonna, και ανέβηκε σε μια ράχη με θέα την κοιλάδα. Εκεί συνέβη το ατύχημα: ένα λάθος βήμα τον έστειλε να κατρακυλά ανεξέλεγκτα στην πλαγιά.

«Θυμάμαι να γλιστράω, να περιστρέφομαι, να κυλιέμαι, σαν μπαλάκι του πινγκ-πονγκ πάνω στο βουνό», περιέγραψε. Όταν σταμάτησε, διαπίστωσε ότι είχε σπάσει το αριστερό μηριαίο. «Το πόδι μου κρεμόταν χωρίς έλεγχο. Ήμουν ουσιαστικά ακίνητος».

Η πτώση είχε σκίσει το σακίδιό του, χάνοντας βασικά αντικείμενα, όπως το κινητό και το παγούρι του. Ήταν Πέμπτη και ο Λουν ήξερε ότι η σύζυγός του δεν θα ανησυχούσε πριν από τη Δευτέρα, όταν θα διαπίστωνε ότι δεν είχε επιστρέψει.

Χωρίς νερό, υπέφερε από αφυδάτωση. Είχε λίγους ξηρούς καρπούς και μπάρες δημητριακών, αλλά δεν μπορούσε να καταπιεί χωρίς υγρά. Έτσι, αναγκάστηκε να πιει τα ίδια του τα ούρα. «Ούρησα στον ασκό μου και τα ήπια για λίγη ενυδάτωση και για να μπορέσω να καταπιώ λίγο φαγητό», είπε.

Όταν η σύζυγός του, Βερόνικα Σιλτσένκο, συνειδητοποίησε τη Δευτέρα ότι δεν είχε επιβιβαστεί στην πτήση επιστροφής του στο Λονδίνο, ειδοποίησε τις νορβηγικές αρχές. Η κακοκαιρία καθυστέρησε τις έρευνες, αλλά στις 6 Αυγούστου, οι συνθήκες βελτιώθηκαν και η Ερυθρά Σταυρός της Νορβηγίας κινητοποίησε εθελοντές, ομάδες αναρρίχησης και drones.

Αρχικά, ένα ελικόπτερο πέρασε από πάνω του χωρίς να τον εντοπίσει. Για να αυξήσει τις πιθανότητες, έφτιαξε μια αυτοσχέδια σημαία με κοντάρι σκηνής και μαντήλι. «Κουνώντας την με όλη μου τη δύναμη, είδα τελικά το πλαϊνό παράθυρο του ελικοπτέρου να ανοίγει και κάποιον να μου κάνει σήμα. Τότε κατάλαβα ότι όλα είχαν τελειώσει».

Ο Λουν μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου συναντήθηκε με τη σύζυγό του. «Της είπα ‘σ’ αγαπώ’ και εκείνη απάντησε ‘θα σου τα ψάλλω αργότερα, αλλά τώρα σ’ αγαπώ κι εγώ’», είπε συγκινημένος.

«Ήταν πολύ μοναχικά στο βουνό», πρόσθεσε. «Το πιο βασανιστικό ήταν η σκέψη ότι δεν θα ξανάβλεπα ποτέ τη γυναίκα μου, τους γονείς και τα αδέλφια μου. Αυτό ήταν το πιο οδυνηρό».

Με πληροφορίες από CNN