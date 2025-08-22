ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γάζα: Η πείνα σε οριακό σημείο - Εκρηκτική αύξηση παιδικών θανάτων από υποσιτισμό

70.000 παιδιά στη Γάζα χρειάζονται άμεση θεραπεία για τον υποσιτισμό - 2.500 βρίσκονται σε κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γάζα: Η πείνα σε οριακό σημείο - Εκρηκτική αύξηση παιδικών θανάτων από υποσιτισμό Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
0

Η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα έχει φτάσει σε οριακό σημείο, με τα αποθέματα ειδικών θρεπτικών τροφών, εμπλουτισμένου γάλακτος και συμπληρωμάτων να έχουν σχεδόν εξαντληθεί, οδηγώντας χιλιάδες παιδιά σε λιμοκτονία, σύμφωνα με ανθρωπιστικές οργανώσεις, ειδικούς στη διατροφή και τα Ηνωμένα Έθνη.

Η Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Τροφικής Ασφάλειας (IPC), ο βασικός διεθνής οργανισμός που παρακολουθεί τις συνθήκες πείνας, αναμένεται να δώσει στη δημοσιότητα νέα έκθεση σήμερα Παρασκευή. Σε ενδιάμεση ανακοίνωσή της τον Ιούλιο είχε ήδη προειδοποιήσει ότι «λιμός εκτυλίσσεται» στη Γάζα.

Παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ, μετά τη διεθνή κατακραυγή, άρχισε από τα τέλη Ιουλίου να επιτρέπει την είσοδο περισσότερης βοήθειας, οι ποσότητες παραμένουν ανεπαρκείς και η διανομή χαοτική. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ολοένα και περισσότεροι να υποσιτίζονται, ενώ οι ήδη εξαντλημένοι ή ευάλωτοι δεν λαμβάνουν σωτήρια συμπληρώματα, σύμφωνα με ειδικούς και εργαζόμενους σε έξι ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας, τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι θάνατοι από υποσιτισμό και πείνα εκτοξεύθηκαν: στους 22 μήνες μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 είχαν καταγραφεί 89 θύματα, κυρίως παιδιά. Μόνο στις πρώτες 20 ημέρες του Αυγούστου καταγράφηκαν 133 θάνατοι, εκ των οποίων 25 παιδιά κάτω των 18 ετών.

«Βλέπουμε την πιο εφιαλτική ανθρωπιστική καταστροφή που μπορούμε να μετρήσουμε», δήλωσε η Τζανέτ Μπέιλι, υπεύθυνη για την παιδική διατροφή στη Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης (IRC). «Θα δούμε ακόμη περισσότερα παιδιά να πεθαίνουν και περισσότερες εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες να υποφέρουν από ακραίο υποσιτισμό».

Το Ισραήλ απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί μαζικού υποσιτισμού και αμφισβητεί τα στοιχεία της Χαμάς, υποστηρίζοντας ότι οι θάνατοι οφείλονται σε άλλα ιατρικά αίτια.

Γάζα: Μωρά με βάρος δύο κιλά και μητέρες που λιμοκτονούν

Στα ελάχιστα νοσοκομεία που λειτουργούν ακόμα, γιατροί παλεύουν να βρουν θεραπευτικό γάλα. Στο νοσοκομείο Ραντίσι, ο γιατρός Αχμέντ Μπασάλ έδειξε ένα βρέφος με ατροφικά άκρα, λέγοντας πως ακόμη και όταν υπάρχει γάλα στην αγορά, η τιμή φτάνει τα 58 δολάρια το κουτί. Οι μητέρες, εξαντλημένες και υποσιτισμένες, δεν μπορούν να θηλάσουν.

Η 20χρονη Χολούντ αλ-Άκρα, μητέρα τριών παιδιών, θηλάζει ακόμη τo βρέφος της, αλλά με βάρος μόλις δύο κιλά, καθώς η ίδια ζει πολλές μέρες μόνο με μια κούπα σούπας. «Νιώθω ζάλη όταν θηλάζω, γιατί δεν έχω τροφή ούτε για μένα», είπε.

Η UNICEF επισημαίνει ότι διαθέτει γάλα φόρμουλα μόνο για 2.500 μωρά για ένα μήνα, ενώ οι πραγματικές ανάγκες ξεπερνούν τις 10.000. Το απόθεμα ειδικών τροφών όπως η πάστα RUTF, απαραίτητη για παιδιά με οξύ υποσιτισμό, επαρκεί μόλις για 5.800 παιδιά, τη στιγμή που 70.000 χρειάζονται άμεση θεραπεία.

Δραματική επιδείνωση της κατάστασης στη Γάζα

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, τα παιδιά κάτω των 5 ετών που υποφέρουν από «απώλεια βάρους λόγω έλλειψης τροφής» σχεδόν διπλασιάστηκαν τον Ιούλιο, ξεπερνώντας τις 12.000. Από αυτά, περισσότερα από 2.500 βρίσκονται σε κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο.

Ακόμη πιο ανησυχητικό: μόνο το 3% από τα 290.000 παιδιά που χρειάζονται ειδικά συμπληρώματα τα έλαβαν τον Ιούλιο, έναντι 26% που καλύπτονταν μέχρι τον Ιούνιο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Αγροτική παραγωγή και αλιεία έχουν καταστραφεί, αφήνοντας τη Γάζα να εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από εισαγωγές. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περίπου το 90% των φορτίων τροφίμων λεηλατούνται από πεινασμένους ή ένοπλες ομάδες πριν φτάσουν στους πιο ευάλωτους.

Το Ισραήλ κατηγορεί τον ΟΗΕ για αποτυχία στη διανομή και τη Χαμάς για κλοπές, ενώ ο ΟΗΕ και ανθρωπιστικές οργανώσεις επιμένουν ότι πρόκειται για ανεπαρκείς ποσότητες και αδυναμία ασφαλούς πρόσβασης.

Ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος, Αντουάν Ρενάρ, προειδοποιεί: «Αν δεν αυξηθούν άμεσα οι εισαγωγές εμπλουτισμένων τροφίμων, βλέπουμε μια προληπτικά αποτρέψιμη κρίση να μετατρέπεται σε εκτεταμένη διατροφική καταστροφή».

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στοιχεία σοκ του Ισραηλινού στρατού: Σκοτώνουν κατά 83% αμάχους στη Γάζα

Διεθνή / Στοιχεία σοκ του Ισραηλινού στρατού: Σκοτώνουν κατά 83% αμάχους στη Γάζα

Απόρρητα στοιχεία ισραηλινής στρατιωτικής πληροφορίας δείχνουν ότι οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι που σκοτώθηκαν στη Γάζα είναι άμαχοι, ενώ ο αριθμός των μαχητών φαίνεται να έχει υπερβολικά υψηλή αναφορά
LIFO NEWSROOM
Σφοδροί βομβαρδισμοί στη Γάζα: Σε εξέλιξη το «Σχέδιο Νετανιάχου» για κατάληψη της πόλης

Διεθνή / Σφοδροί βομβαρδισμοί στη Γάζα: Σε εξέλιξη το «Σχέδιο Νετανιάχου» για κατάληψη της πόλης

Ισραηλινές δυνάμεις έχουν ήδη αναπτυχθεί στις συνοικίες Ζεϊτούν και Τζαμπάλια για την «προετοιμασία της επιχείρησης», ενώ χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους
LIFO NEWSROOM
Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τη Γάζα εν μέσω χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ

Διεθνή / Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τη Γάζα εν μέσω χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός έχει πλέον εδραιώσει παρουσία στα περίχωρα της πόλης - όπου ζουν πάνω από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι - έπειτα από μέρες σφοδρών βομβαρδισμών και πυρών πυροβολικού
LIFO NEWSROOM
Σε εξέλιξη η νέα εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα – Έκκληση ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός

Διεθνή / Σε εξέλιξη η νέα εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα – Έκκληση ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε την Τετάρτη την έναρξη των πρώτων επιχειρησιακών βημάτων για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας και επιστράτευσε δεκάδες χιλιάδες εφέδρους, ενώ η ισραηλινή κυβέρνηση εξετάζει παράλληλα τη νέα πρόταση εκεχειρίας, που έχει ήδη αποδεχθεί η Χαμάς
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο καλεί τη χώρα σε μαζική κινητοποίηση εν μέσω απειλών των ΗΠΑ

Διεθνή / Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο καλεί σε μαζικές κινητοποιήσεις εν μέσω απειλών των ΗΠΑ

«Αποφάσισα ότι το Σάββατο και την Κυριακή θα οργανώσουμε μεγάλες κινητοποιήσεις (...) για να στείλουμε μήνυμα στον ιμπεριαλισμό: Ως εδώ με τις απειλές σας!», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μαδούρο
LIFO NEWSROOM
Οι αδελφοί Μενέντεζ εξετάζονται για αποφυλάκιση μετά από 35 χρόνια

Διεθνή / Οι αδελφοί Μενέντεζ εξετάζονται για αποφυλάκιση μετά από 35 χρόνια

Οι Λάιλ και Έρικ Μενέντεζ θα εμφανιστούν ενώπιον του συμβουλίου αποφυλάκισης της Καλιφόρνια για να διεκδικήσουν την αποφυλάκισή τους, μετά από δεκαετίες πίσω από τα κάγκελα για τη δολοφονία των γονιών τους.
LIFO NEWSROOM
Γερμανός στρατιωτικός προς ΝΑΤΟ: «Μην είστε αφελείς» - Θα χρειαστούν δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες για την Ουκρανία

Διεθνή / Γερμανός στρατιωτικός προς ΝΑΤΟ: «Μην είστε αφελείς» - Θα χρειαστούν δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες για την Ουκρανία

Ο συνταγματάρχης Andre Wuestner, επικεφαλής της Ένωσης Γερμανικών Ένοπλων Δυνάμεων, κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να μην υποτιμούν το στρατιωτικό έργο
LIFO NEWSROOM
Ο Καναδάς στρέφεται σε Σουηδία και Φινλανδία για στρατιωτικές συμφωνίες μετά τις απειλές Τραμπ

Διεθνή / Ο Καναδάς στρέφεται σε Σουηδία και Φινλανδία για στρατιωτικές συμφωνίες μετά τις απειλές Τραμπ

Ο Καναδάς επιδιώκει στενότερη συνεργασία με Σουηδία και Φινλανδία σε άμυνα και εμπόριο, μειώνοντας την εξάρτησή του από τις ΗΠΑ, μετά τις απειλές Τραμπ για προσάρτηση
LIFO NEWSROOM
Ρώμη: Ξεναγός πέθανε από θερμοπληξία καθώς έκανε τουρ στο Κολοσσαίο

Διεθνή / Ρώμη: Ξεναγός πέθανε από θερμοπληξία καθώς έκανε τουρ στο Κολοσσαίο

Μετά τον θάνατο ξεναγού λόγω υπερβολικής ζέστης, ενώ οδηγούσε ομάδα στο Κολοσσαίο, οι ενώσεις ξεναγών της Ρώμης ζητούν αλλαγή των θερινών ωραρίων για την ασφάλεια εργαζομένων και επισκεπτών
LIFO NEWSROOM
Σύλληψη Ουκρανού στην Ιταλία για δολιοφθορά στους Nord Stream – Στο μικροσκόπιο Γερμανών εισαγγελέων

Διεθνή / Σύλληψη Ουκρανού στην Ιταλία για δολιοφθορά στους Nord Stream – Στο μικροσκόπιο Γερμανών εισαγγελέων

Στην Ιταλία συνελήφθη Ουκρανός ύποπτος για τον βομβαρδισμό των αγωγών Nord Stream το 2022 - Η υπόθεση αναζωπυρώνει το μυστήριο γύρω από μία από τις πιο τολμηρές δολιοφθορές στην Ευρώπη
LIFO NEWSROOM
 
 