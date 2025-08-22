ΔΙΕΘΝΗ
Σαουδική Αραβία: Εκτελέστηκε νεαρός για τρομοκρατία - Τα αδικήματα είχαν διαπραχθεί όταν ήταν ανήλικος

Περισσότερες από 250 οι εκτελέσεις στη Σαουδική Αραβία το 2025, ενώ το 2024 ήταν 338

Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν την Πέμπτη την εκτέλεση Σαουδάραβα πολίτη που είχε καταδικαστεί για «τρομοκρατία», παρά τις διεθνείς εκκλήσεις οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων να μην προχωρήσουν, καθώς τα αδικήματα είχαν διαπραχθεί όταν ο κατηγορούμενος ήταν ακόμη ανήλικος.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SPA, η θανατική ποινή εκτελέστηκε σε βάρος του Τζαλάλ μπιν Χασάν μπιν Αμπντούλ Καρίμ Λαμπάντ, στην Ανατολική Επαρχία. Ο Λαμπάντ κατηγορούνταν ότι εντάχθηκε σε ξένη τρομοκρατική οργάνωση, δολοφόνησε δικαστή στην επαρχία Κατίφ και επιτέθηκε με εκρηκτικό μηχανισμό σε δυνάμεις ασφαλείας με σκοπό να τις σκοτώσει.

Ο Λαμπάντ, μέλος της σιιτικής μειονότητας, είχε καταδικαστεί μαζί με οκτώ ακόμη άτομα -μεταξύ αυτών και ο Αμπντουλά αλ Ντεράζι, επίσης ανήλικος τότε- για συμμετοχή στις σπάνιες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του 2011, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία. Τον Οκτώβριο του 2023, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας είχε επικυρώσει κεκλεισμένων των θυρών τη θανατική ποινή του.

Τον περασμένο Μάιο, ειδικοί του ΟΗΕ είχαν καλέσει το Ριάντ να αφήσει ελεύθερο τον Λαμπάντ και ακόμη τέσσερις νεαρούς που είχαν καταδικαστεί για αδικήματα που φέρονται να τέλεσαν ως ανήλικοι.

Η Σαουδική Αραβία συγκαταλέγεται στις χώρες με τον υψηλότερο αριθμό εκτελέσεων παγκοσμίως. Από την αρχή του 2025 έχουν καταγραφεί ήδη πάνω από 250 εκτελέσεις, με το βασίλειο να οδεύει να ξεπεράσει τις 338 της προηγούμενης χρονιάς – αριθμό ρεκόρ από τη δεκαετία του 1990.

Η θανατική ποινή στη Σαουδική Αραβία και τα δικαιώματα των ανηλίκων

Η εκτέλεση του Τζαλάλ μπιν Χασάν μπιν Αμπντούλ Καρίμ Λαμπάντ επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της θανατικής ποινής στη Σαουδική Αραβία, μια χώρα που εξακολουθεί να εφαρμόζει τον νόμο της σαρίας με αυστηρότητα και χωρίς εξαιρέσεις ακόμη και σε περιπτώσεις όπου τα εγκλήματα διαπράχθηκαν από ανηλίκους.

Παρά τις δημόσιες δεσμεύσεις του Ριάντ ότι η θανατική ποινή δεν θα εφαρμόζεται σε ανήλικους παραβάτες, οργανώσεις όπως η Διεθνής Αμνηστία και το Human Rights Watch καταγγέλλουν ότι η πρακτική συνεχίζεται. Ο Λαμπάντ, μέλος της σιιτικής μειονότητας που συχνά καταγγέλλει πολιτικές διακρίσεις, εντάχθηκε στη λίστα νέων που καταδικάστηκαν σε θάνατο για συμμετοχή στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του 2011.

Η υπόθεση αποκτά διεθνή διάσταση καθώς ειδικοί του ΟΗΕ είχαν καλέσει τη Σαουδική Αραβία να αναστείλει την εκτέλεση, τονίζοντας ότι η εφαρμογή της εσχάτης των ποινών σε ανήλικους παραβιάζει τις διεθνείς συνθήκες προστασίας των παιδιών, τις οποίες το βασίλειο έχει επικυρώσει.

Η κλιμάκωση του αριθμού των εκτελέσεων - ήδη πάνω από 250 το 2025 - δείχνει την αποφασιστικότητα του Ριάντ να συνεχίσει τη χρήση της θανατικής ποινής ως μέσο «εσωτερικής ασφάλειας», ακόμη κι αν αυτό τοποθετεί τη χώρα σε τροχιά σύγκρουσης με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για πολλούς αναλυτές, πρόκειται για μια στρατηγική που στοχεύει αφενός στον εκφοβισμό πολιτικών αντιφρονούντων και αφετέρου στη διατήρηση του σκληρού ελέγχου της μοναρχίας απέναντι σε μειονότητες και κοινωνικά κινήματα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

