Εκλογές στη Βολιβία: Δύο δεξιοί υποψήφιοι για τον δεύτερο γύρο στις 19 Οκτωβρίου

Θα είναι η πρώτη φορά που θα πραγματοποιηθεί δεύτερος γύρος εκλογών στη χώρα

Φωτογραφία: EPA
Το Ανώτατο Εκλογοδικείο (TSE) της Βολιβίας ανακοίνωσε εχθές, Πέμπτη (21/8) τη διεξαγωγή δεύτερου γύρου προεδρικών εκλογών στις 19 Οκτωβρίου.

Η αναμέτρηση θα είναι μεταξύ των δύο επικρατέστερων του πρώτου γύρου: του κεντροδεξιού γερουσιαστή Ροδρίγο Πας και του δεξιού πρώην προέδρου Χόρχε Κιρόγα.

Στον πρώτο γύρο, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Αυγούστου, ο Πας συγκέντρωσε 32% και ο Κιρόγα 26,7%. Κανένας από τους δύο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την εκλογή του από την πρώτη αναμέτρηση, καθώς ο νόμος απαιτεί είτε ποσοστό άνω του 50% είτε τουλάχιστον 40% με διαφορά 10 μονάδων από τον δεύτερο.

Ο υποψήφιος για την προεδρία, Ροδρίγο Πας/Φωτογραφία: EPA

Η αναμέτρηση του Οκτωβρίου θα είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται δεύτερος γύρος στη χώρα, μετά την υιοθέτηση του συγκεκριμένου εκλογικού μηχανισμού το 2009. Μέχρι σήμερα, το κυβερνών Κίνημα προς τον Σοσιαλισμό (MAS) είχε κερδίσει όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις από τον πρώτο γύρο, διατηρώντας την εξουσία επί δύο δεκαετίες.

Ο Χόρχε Κιρόγα/Φωτογραφία: EPA

Μεγάλη έκπληξη αποτέλεσε η πρωτιά του Πας, καθώς δεν συγκαταλεγόταν στα φαβορί. Κατόρθωσε μάλιστα να αφήσει εκτός διεκδίκησης τον ισχυρό επιχειρηματία Σαμουέλ Δόρια Μεδίνα, που οι δημοσκοπήσεις έδειχναν να προηγείται. Τελικά, ο Μεδίνα περιορίστηκε στην τρίτη θέση με 19,6%, και στη συνέχεια δήλωσε την υποστήριξή του στον Πας.

Από την πλευρά της αριστεράς, ο Ανδρόνικο Ροδρίγκες κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό, με 8,5%, ενώ ο υποψήφιος του MAS, πρώην υπουργός Εσωτερικών Εδουάρδο δελ Καστίγιο, συγκέντρωσε μόλις 3,1%.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα άκυρα ψηφοδέλτια έφθασαν το 19,8%, ποσοστό-ρεκόρ από το 2002. Ο πρώην πρόεδρος Έβο Μοράλες, ο οποίος είχε αποκλειστεί από την εκλογική διαδικασία και βρίσκεται αντιμέτωπος με ένταλμα σύλληψης, είχε καλέσει τους οπαδούς του να τα ρίξουν στην κάλπη.

Οι εκλογές διεξήχθησαν σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης, σηματοδοτώντας ουσιαστικά το τέλος της εικοσαετούς κυριαρχίας του MAS στη Βολιβία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ

