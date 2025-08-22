ΗΠΑ: Σταματά η χορήγηση βίζας σε αλλοδαπούς οδηγούς φορτηγών - «Θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή Αμερικανών»

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι παύει επ’ αόριστον την έκδοση βίζα για ξένους οδηγούς φορτηγών, υποστηρίζοντας πως «θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή Αμερικανών» στους δρόμους της χώρας.

«Αναστέλλουμε κάθε χορήγηση βίζας εργασίας σε αλλοδαπούς οδηγούς φορτηγών με άμεση ισχύ», δήλωσε μέσω Χ ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας.

Ο Ρούμπιο υποστήριξε ότι «ο αυξανόμενος αριθμός ξένων οδηγών που χειρίζονται μεγάλα φορτηγά με ρυμουλκούμενα στις αμερικανικές οδικές αρτηρίες θέτει σε κίνδυνο ζωές Αμερικανών και πλήττει το εισόδημα των Αμερικανών οδηγών φορτηγών».

Effective immediately we are pausing all issuance of worker visas for commercial truck drivers.



The increasing number of foreign drivers operating large tractor-trailer trucks on U.S. roads is endangering American lives and undercutting the livelihoods of American truckers. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 21, 2025

Δεν παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία για να στηρίξει τον ισχυρισμό, ωστόσο η τοποθέτησή του ευθυγραμμίζεται με επιχειρήματα που διατυπώνουν συχνά υποστηρικτές του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της πολιτικής του «Πρώτα η Αμερική».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει υποστηρίξει στο παρελθόν ότι πολλοί από τους ξένους επαγγελματίες οδηγούς που απασχολούνται στις ΗΠΑ δεν γνωρίζουν επαρκώς αγγλικά, γεγονός που –σύμφωνα με την Ουάσιγκτον– δυσχεραίνει την κατανόηση σημάτων και την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ