Η Ρωσία λέει «όχι» στην παρουσία ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία 

Η Μόσχα έθεσε εκτός τροχιάς την ειρηνευτική πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, επιμένοντας ότι πρέπει να διατηρήσει δικαίωμα βέτο σε οποιαδήποτε μεταπολεμική στήριξη προς το Κίεβο, την ώρα που οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυαν μαζικό νυχτερινό μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, με σκληρές δηλώσεις ξεκαθάρισε ότι οι ευρωπαϊκές προτάσεις για αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία μετά από μια πιθανή συμφωνία ειρήνης συνιστούν «ξένη επέμβαση», κάτι που χαρακτήρισε απολύτως απαράδεκτο για τη Ρωσία.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα θέλει να επιστρέψει στο πλαίσιο που είχε τεθεί στις πρώτες διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη το 2022, με την ασφάλεια της Ουκρανίας να εγγυάται από τη Ρωσία και την Κίνα σε συνεργασία με ευρωπαίους συμμάχους – όρους που το Κίεβο θεωρεί αδιανόητους. «Υποστηρίζουμε τις αρχές και τις εγγυήσεις ασφαλείας που είχαν συμφωνηθεί τον Απρίλιο του 2022», είπε χαρακτηριστικά.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Οι τρεις όροι του Βλαντίμιρ Πούτιν για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατήγγειλε νέα αεροπορική επιδρομή, σημειώνοντας ότι στόχος έγινε αμερικανική βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών στην Ουκρανία. «Οι Ρώσοι ήξεραν ακριβώς τι χτυπούσαν. Πρόκειται για εσκεμμένη επίθεση σε αμερικανική περιουσία και επενδύσεις», τόνισε σε ανάρτησή του στο X.

In Mukachevo, the Russians practically burned down an American company producing electronics—home appliances, nothing military. The Russians knew exactly where they lobbed the missiles. We believe this was a deliberate attack against American property and investments in Ukraine. pic.twitter.com/1TiadwmAqk — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 21, 2025

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 574 drones και 40 πυραύλους, με αποτέλεσμα τουλάχιστον έναν νεκρό και 15 τραυματίες. Στη Λβιβ, τρεις πύραυλοι με διασπορά πυρομαχικών χτύπησαν κατοικημένες περιοχές, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας τρεις, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε 26 κτίρια και ένα νηπιαγωγείο.

Ο πρόεδρος του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Ουκρανία, Άντι Χάντερ, σημείωσε ότι 600 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο εργοστάσιο κατά την επίθεση, έξι εκ των οποίων τραυματίστηκαν. «Το μήνυμα είναι σαφές: η Ρωσία δεν αναζητά ειρήνη, επιτίθεται σε αμερικανικές επιχειρήσεις, ταπεινώνει την αμερικανική παρουσία», είπε.

Ουκρανία: Η στάση της Μόσχας και τα «καρφιά» Τραμπ

Παρά το γεγονός ότι μετά τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα υπήρξαν ενδείξεις ότι η Μόσχα θα μπορούσε να αποδεχθεί δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, οι τελευταίες δηλώσεις του Λαβρόφ δείχνουν ότι είτε κάνει πίσω είτε υπήρξε εξαρχής λάθος εκτίμηση από την Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ, εμφανώς ενοχλημένος, εξαπέλυσε έμμεσες απειλές μέσω του Truth Social, κατηγορώντας τον Τζο Μπάιντεν ότι δεν επέτρεψε στην Ουκρανία να «αντεπιτεθεί». «Δεν μπορείς να κερδίσεις πόλεμο μόνο με άμυνα. Ο Μπάιντεν δεν άφησε την Ουκρανία να πολεμήσει, μόνο να αμύνεται. Ενδιαφέρουσες μέρες μπροστά μας», έγραψε.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ντονέτσκ: Γιατί το θέλει ο Πούτιν και γιατί είναι καθοριστικό για την άμυνα της Ουκρανίας

Οι υπαινιγμοί αυτοί έγιναν δεκτοί με ανακούφιση σε Κίεβο και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει στο παρελθόν υπαναχωρήσει από σκληρές θέσεις κατά της Μόσχας.

Ο Λαβρόφ, πάντως, «έσβησε» τις ελπίδες για σύνοδο κορυφής Πούτιν - Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια συνάντηση μπορεί να γίνει μόνο εφόσον έχουν προετοιμαστεί όλα τα ζητήματα. Στην ουσία, επανέλαβε ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα δεχθεί διάλογο μόνο για να επικυρώσει τις ρωσικές αξιώσεις, δηλαδή την πλήρη υποχώρηση της Ουκρανίας.

Αβέβαιη η πορεία προς την ειρήνη στην Ουκρανία

Παρά τη διπλωματική κινητικότητα των τελευταίων ημερών, οι πιθανότητες για ουσιαστικές ειρηνευτικές συνομιλίες παραμένουν περιορισμένες, με τη Μόσχα να δείχνει απροθυμία να εγκαταλείψει τις μαξιμαλιστικές της απαιτήσεις.

Ο Λευκός Οίκος, ωστόσο, συνεχίζει να διατηρεί αισιόδοξο τόνο, δηλώνοντας ότι ο Τραμπ και η ομάδα εθνικής ασφάλειας βρίσκονται σε επαφή με Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους με στόχο μια συνάντηση κορυφής που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.

Με πληροφορίες από Reuters