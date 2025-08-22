ΔΙΕΘΝΗ
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο καλεί σε μαζικές κινητοποιήσεις εν μέσω απειλών των ΗΠΑ

«Αποφάσισα ότι το Σάββατο και την Κυριακή θα οργανώσουμε μεγάλες κινητοποιήσεις (...) για να στείλουμε μήνυμα στον ιμπεριαλισμό: Ως εδώ με τις απειλές σας!», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μαδούρο

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο καλεί τη χώρα σε μαζική κινητοποίηση εν μέσω απειλών των ΗΠΑ
Φωτογραφία: EPA
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κάλεσε χθες, Πέμπτη, την εθνοφυλακή, τους έφεδρους και «ολόκληρο τον λαό» να βγουν σε μαζική κινητοποίηση το Σαββατοκύριακο, προκειμένου –όπως είπε– να αντιμετωπιστούν οι «απειλές» των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η έκκληση αυτή ήρθε λίγο μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ για την έναρξη μεγάλης επιχείρησης κατά της «διακίνησης ναρκωτικών» στην Καραϊβική, με την εμπλοκή ναυτικών, αεροπορικών και χερσαίων δυνάμεων. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, στην περιοχή αναμένεται να αναπτυχθούν τρία ελικοπτεροφόρα αποβατικά, τρία αντιτορπιλικά εξοπλισμένα με το σύστημα Aegis και πυραύλους, τουλάχιστον ένα υποβρύχιο, καθώς και άλλες στρατιωτικές μονάδες, ανοιχτά της Βενεζουέλας.

«Αποφάσισα ότι το Σάββατο και την Κυριακή θα οργανώσουμε μεγάλες κινητοποιήσεις (...) για να στείλουμε μήνυμα στον ιμπεριαλισμό: Ως εδώ με τις απειλές σας! Η Βενεζουέλα λέει όχι, η Βενεζουέλα επιλέγει ειρήνη!», τόνισε ο Μαδούρο σε τελετή όπου παρασημοφόρησε εθνοφρουρούς.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε ανακοινώσει την ενεργοποίηση ειδικού σχεδίου για την ανάπτυξη 4,5 εκατομμυρίων μελών της εθνοφυλακής σε ολόκληρη τη χώρα. Επισήμως, το σώμα αριθμεί περίπου 5 εκατομμύρια πολίτες –αν και αναλυτές θεωρούν πως είναι σημαντικά λιγότεροι–, κυρίως υποστηρικτές της ιδεολογίας του εκλιπόντος ηγέτη Ούγο Τσάβες, τον οποίο ο Μαδούρο παρουσιάζει ως πολιτικό του μέντορα.

Παράλληλα, ανακοίνωσε πως θα συγκαλέσει συνεδρίαση με όλους τους φορείς του συστήματος «εθνικής άμυνας» ώστε να προσαρμοστούν τα επιχειρησιακά σχέδια.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικού Τύπου, η Ουάσιγκτον εξετάζει επίσης την αποστολή περίπου 4.000 πεζοναυτών στην περιοχή.

Οι ΗΠΑ, που δεν αναγνωρίζουν τις δύο τελευταίες προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα και θεωρούν παράνομη την επανεκλογή Μαδούρο, τον κατηγορούν ότι ηγείται του αποκαλούμενου Cártel de los Soles («καρτέλ των ήλιων»), μιας εγκληματικής οργάνωσης στην οποία εμπλέκονται, κατά την Ουάσιγκτον, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και στρατιωτικά στελέχη. Το Καράκας απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι τέτοια οργάνωση δεν υφίσταται.

