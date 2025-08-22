Μύκονος: Σοβαρό ατύχημα με «γουρούνα» για τον δισεκατομμυριούχο Τομ Γκρίνγουντ

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, CEO της Velocity και ιδρυτής της fintech εταιρείας Volt, Τομ Γκρίνγουντ, έπειτα από σοβαρό τροχαίο με τετράτροχο τύπου “γουρούνα” που σημειώθηκε στη Μύκονο, το μεσημέρι της Τετάρτης (20/08).

Ο γνωστός επιχειρηματίας υπέστη πολλαπλά κατάγματα στο κάτω μέρος του σώματος και κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα αεροπορικώς στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση.

Το τροχαίο συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης (20/8), ενώ ο Γκρίνγουντ οδηγούσε τη «γουρούνα» στο νησί όπου παραθέριζε. Αρχικά διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, όπου υπέστη έμφραγμα.

Ακολούθησε προσπάθεια αεροδιακομιδής μέσω της ιδιωτικής του ασφάλισης, ωστόσο το πλήρωμα του ελικοπτέρου αρνήθηκε να τον παραλάβει, εκτιμώντας ότι η κατάστασή του ήταν εξαιρετικά επιβαρυμένη και οι πιθανότητες επιβίωσης ελάχιστες.

Τελικά, οργανώθηκε μεταφορά με ειδικό αεροσκάφος του ΕΚΑΒ προς το Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης οι γιατροί χρειάστηκε να επέμβουν επανειλημμένα για την ανάνηψή του. Η μεταφορά και η άμεση χειρουργική αντιμετώπιση διήρκεσαν έως τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Οι γιατροί αναφέρουν ότι η κατάσταση του παραμένει σοβαρή, αλλά σταθερή.

Ποιος είναι ο Τομ Γκρίνγουντ

Ο Τομ Γκρίνγουντ θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στον χώρο του ψηφιακού τραπεζικού συστήματος.

Το 2019 ίδρυσε στο Λονδίνο τη Volt, η οποία εξελίχθηκε σε κορυφαίο πάροχο υπηρεσιών open banking στην Ευρώπη, προσφέροντας λύσεις άμεσων πληρωμών και τραπεζικών συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο.

Με την πορεία του, κατάφερε να καταστήσει τη Volt σημείο αναφοράς στον χρηματοοικονομικό τομέα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση του μέλλοντος των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Ανακοίνωση των εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας κατά του Άδωνι Γεωργιάδη

Την υπόθεση έκανε αρχικά γνωστή σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό περιστατικό, ένα ζωντανό παράδειγμα της αποτελεσματικότητας του δημόσιου συστήματος υγείας», είχε αναφέρει σε τηλεοπτικές δηλώσεις του ο κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι «η εικόνα ενός καταρρέοντος ΕΣΥ δεν είναι αλήθεια».

Μιλώντας την Πέμπτη στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Υγείας είπε «ο δισεκατομμυριούχος πήγε πολυτραυματίας, τον σταθεροποίησαν στο Κέντρο Υγείας και ξεκίνησε διαδικασία διακομιδής. Οι συνεργάτες του είπαν ότι έχει ιδιωτική ασφάλιση, “θα έρθει ελικόπτερο με δικούς μας γιατρούς”. Ήρθαν οι γιατροί με ιδιωτικό ελικόπτερο και αρνήθηκαν να τον παραλάβουν λέγοντας ότι “αυτός θα πεθάνει”. Στείλαμε τότε το ιπτάμενο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έγινε δωρεά και οι δύο γιατροί του Κέντρου Υγείας που περιέθαλψαν τον τουρίστα, ταξίδεψαν μαζί του για την Αθήνα». Πρόσθεσε μάλιστα: «Μίλησα με τον γιο του στο Λονδίνο και μου είπε ότι έμεινε εντυπωσιασμένος από την αντιμετώπιση των γιατρών του ΕΣΥ».

Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου της Νίκαιας, ωστόσο, θέλησαν να διευκρινίσουν με ανακοίνωσή τους πως κάθε ασθενής που χρειάζεται φροντίδα, τη λαμβάνει με τα μέσα που διαθέτουν, ανεξαρτήτως της οικονομικής του κατάστασης. «Το υπουργείο υγείας και η κυβέρνηση κατηγοριοποιούν τους ασθενείς με βάση την τσέπη και όχι την πάθηση τους το έχουμε καταλάβει», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, που συνεχίζει: «Ωστόσο, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι τραυματιοφορείς, οι τεχνολόγοι δεν αντιμετωπίσαμε έναν “δισεκατομμυριούχο πολυτραυματία” αλλά έναν βαρέως πάσχοντα ασθενή και κάναμε τα ίδια που κάνουμε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, με την ίδια αυτοθυσία, με τις ίδιες δυσκολίες, τα ίδια εμπόδια που βάζει η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση».

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται επίσης πως οι γιατροί δέχονται τηλεφωνήματα για «να προσέξουν ιδιαιτέρως» τον επιχειρηματία: «Τα δεκάδες τηλέφωνα στους γιατρούς που εφημερεύουν για να “δείξουμε ενδιαφέρον για τον δισεκατομμυριούχο” πέρα από προκλητικά μας εμποδίζουν να κάνουμε και τη δουλειά μας».

Η ανακοίνωση των εργαζομένων:

Το σωματείο του νοσοκομείου της Νίκαιας εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τις δηλώσεις του υπουργού Εμπορίου της Υγείας, σχετικά με την διακομιδή του “δισεκατομμυριούχου πολυτραυματία” όπως αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτηση του, που από το ΚΥ Μυκόνου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μας που εφημέρευε, μπήκε στο χειρουργείο και κατόπιν στη ΜΕΘ.

Κατ’ αρχήν ευχόμαστε καλή ανάρρωση στον ίδιο και στους οικείους του, όπως και σε όλους τους ασθενείς που έγιναν εισαγωγή στη χθεσινή εφημερία.

Ωστόσο νιώθουμε την ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα:

Ότι το υπουργείο υγείας και η κυβέρνηση κατηγοριοποιούν τους ασθενείς με βάση την τσέπη και όχι την πάθηση τους το έχουμε καταλάβει. Με τα απογευματινά χειρουργεία, τα απογευματινά ιατρεία, την πριμοδότηση του ιδιωτικού τομέα.

Ωστόσο, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι τραυματιοφορείς, οι τεχνολόγοι δεν αντιμετωπίσαμε έναν “δισεκατομμυριούχο πολυτραυματία” αλλά έναν βαρέως πάσχοντα ασθενή και κάναμε τα ίδια που κάνουμε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, με την ίδια αυτοθυσία, με τις ίδιες δυσκολίες, τα ίδια εμπόδια που βάζει η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση.

Προς ενημέρωση της κυβέρνησης στην ίδια εφημερία έγιναν και άλλες αεροδιακομιδές και χερσαίες διακομιδές διασωληνωμένων και μη ασθενών, κάποιοι από τους οποίους επίσης μπήκαν άμεσα χειρουργείο. Μπορεί να μην είναι δισεκατομμυριούχοι και να μην αξίζουν αναφοράς από τον υπουργό, αλλά αυτό συμβαίνει σε κάθε εφημερία σε όλα τα νοσοκομεία.

Προς ενημέρωση επίσης της κυβέρνησης, δυστυχώς σε κάθε εφημερία γινόμαστε μάρτυρες περιστατικών που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αλλά δεν τα κατάφεραν γιατί το υποστελέχωμενο ΕΚΑΒ άργησε να πάει.

Είναι τουλάχιστον προκλητικό να καπηλεύεται ο υπουργός υγείας την δική μας δουλειά, την προσφορά όλων των υγειονομικών, στην οποία όχι μόνο δε συμβάλλει αλλά την εμποδίζει με την πολιτική που εφαρμόζει, για να διαφημίσει την κυβέρνηση.

Η άρνηση της διακομιδής του ασθενή από τον ιδιωτικό τομέα υγείας αποδεικνύει για άλλη μια φορά αυτό που οι υγειονομικοί των δημόσιων νοσοκομείων ήδη ξέρουμε: Τον παρασιτικό ρόλο του ιδιωτικού τομέα υγείας που όταν τα πράγματα δυσκολέψουν δηλώνει αδυναμία και αφήνει το δημόσιο να “βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά”. Που είναι εκεί σε ό,τι είναι προσοδοφόρο αλλά όχι σε ό,τι μπορεί να ενέχει ρίσκο που πρέπει να παρθεί για σωθεί μια ζωή. Αυτόν τον ιδιωτικό τομέα όμως χρηματοδοτείτε προκλητικά κύριε Γεωργιάδη! Μην ανακαλύπτετε τώρα την Αμερική!

Τελειώνοντας, να σας ενημερώσουμε πως τα δεκάδες τηλέφωνα στους γιατρούς που εφημερεύουν για να “δείξουμε ενδιαφέρον για τον δισεκατομμυριούχο” πέρα από προκλητικά μας εμποδίζουν να κάνουμε και τη δουλειά μας. Ευτυχώς ξέρουμε να δείχνουμε το ενδιαφέρον που πρέπει σε όλους τους ασθενείς χωρίς να χρειαζόμαστε τη “βοήθεια του τηλεφώνου”.

Σωματείο Νοσοκομείου Νίκαιας