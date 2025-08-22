Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρασημοφόρησε στρατιώτες που πολέμησαν για τη Ρωσία

Κρατικά μέσα της Βόρειας Κορέας δημοσίευσαν εικόνες που δείχνουν τον ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν να γονατίζει μπροστά σε φωτογραφίες στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας, ενώ σε άλλες στιγμές φαίνεται να αγκαλιάζει επιζώντες του πολέμου.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Κόμματος των Εργατών στην Πιονγκγιάνγκ, όπου ο Κιμ απέτισε φόρο τιμής στους στρατιώτες που επέστρεψαν από τις μάχες, χαρακτηρίζοντάς τους «ηρωικούς» και «άξιους θαυμασμού».

Οι φωτογραφίες δείχνουν τον Κιμ συγκινημένο να αγκαλιάζει έναν στρατιώτη, ο οποίος φαίνεται σοκαρισμένος, ενώ σε άλλες εικόνες τοποθετεί παράσημα και λουλούδια μπροστά σε φωτογραφίες πεσόντων.

Το κρατικό πρακτορείο KCNA αναφέρει ότι ο Κιμ απένειμε επίσης τον τίτλο «Ήρωας της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας» σε διοικητές που συμμετείχαν σε εξωτερικές επιχειρήσεις και σημείωσαν σημαντικά ανδραγαθήματα.

Τον Απρίλιο, η Βόρεια Κορέα επιβεβαίωσε για πρώτη φορά την αποστολή στρατιωτικού αποσπάσματος για να υποστηρίξει τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας και δυτικών χωρών, η Πιονγκγιάνγκ είχε στείλει πάνω από 10.000 στρατιώτες στην περιοχή του Κουρσκ το 2024, μαζί με πυροβολικό, πυραύλους και συστήματα ρουκετών μεγάλης εμβέλειας.

Υπολογίζεται ότι περίπου 600 Βορειοκορεάτες στρατιώτες σκοτώθηκαν και χιλιάδες τραυματίστηκαν πολεμώντας στο πλευρό της Ρωσίας. Η Πιονγκγιάνγκ και η Μόσχα συνδέονται από το 2024 με συμφωνία ασφάλειας και άμυνας.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο Πούτιν αποθεώνει τους «ηρωικούς» Βορειοκορεάτες που πολεμούν στην Ουκρανία σε επιστολή προς τον Κιμ Γιονγκ Ουν