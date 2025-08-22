ΔΙΕΘΝΗ
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρασημοφόρησε στρατιώτες που πολέμησαν για τη Ρωσία

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης χαρακτήρισε τους στρατιώτες, που βρέθηκαν στον πόλεμο στην Ουκρανία, «ηρωικούς» και «άξιους θαυμασμού»

LifO Newsroom
Φωτογραφία: EPA
Κρατικά μέσα της Βόρειας Κορέας δημοσίευσαν εικόνες που δείχνουν τον ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν να γονατίζει μπροστά σε φωτογραφίες στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας, ενώ σε άλλες στιγμές φαίνεται να αγκαλιάζει επιζώντες του πολέμου.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Κόμματος των Εργατών στην Πιονγκγιάνγκ, όπου ο Κιμ απέτισε φόρο τιμής στους στρατιώτες που επέστρεψαν από τις μάχες, χαρακτηρίζοντάς τους «ηρωικούς» και «άξιους θαυμασμού».

Οι φωτογραφίες δείχνουν τον Κιμ συγκινημένο να αγκαλιάζει έναν στρατιώτη, ο οποίος φαίνεται σοκαρισμένος, ενώ σε άλλες εικόνες τοποθετεί παράσημα και λουλούδια μπροστά σε φωτογραφίες πεσόντων.

Φωτογραφία: EPA
Φωτογραφία: EPA

Το κρατικό πρακτορείο KCNA αναφέρει ότι ο Κιμ απένειμε επίσης τον τίτλο «Ήρωας της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας» σε διοικητές που συμμετείχαν σε εξωτερικές επιχειρήσεις και σημείωσαν σημαντικά ανδραγαθήματα.

Τον Απρίλιο, η Βόρεια Κορέα επιβεβαίωσε για πρώτη φορά την αποστολή στρατιωτικού αποσπάσματος για να υποστηρίξει τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας και δυτικών χωρών, η Πιονγκγιάνγκ είχε στείλει πάνω από 10.000 στρατιώτες στην περιοχή του Κουρσκ το 2024, μαζί με πυροβολικό, πυραύλους και συστήματα ρουκετών μεγάλης εμβέλειας.

Υπολογίζεται ότι περίπου 600 Βορειοκορεάτες στρατιώτες σκοτώθηκαν και χιλιάδες τραυματίστηκαν πολεμώντας στο πλευρό της Ρωσίας. Η Πιονγκγιάνγκ και η Μόσχα συνδέονται από το 2024 με συμφωνία ασφάλειας και άμυνας.

