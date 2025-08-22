ΔΙΕΘΝΗ
Κολομβία: Τουλάχιστον 18 νεκροί έπειτα από δύο επιθέσεις ενόπλων οργανώσεων

Φορτηγό παγιδευμένο με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών εξερράγη μπροστά σε αεροπορική βάση στην Κάλι, τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτογραφία: EPA
Τουλάχιστον 18 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός δύο συντονισμένων επιθέσεων από ένοπλες οργανώσεις στην Κολομβία την Πέμπτη, γεγονός που υπογραμμίζει την ένταση της βίας στη χώρα μόλις έναν χρόνο πριν από τις εκλογές.

Η νέα αιματοχυσία ακολουθεί τη δολοφονία, στις 11 Αυγούστου, του γερουσιαστή Μιγκέλ Ουρίμπε, φαβορί της δεξιάς, ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά ανήλικου πληρωμένου εκτελεστή.

Επίθεση στην Κάλι

Το απόγευμα της Πέμπτης, φορτηγό παγιδευμένο με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών εξερράγη μπροστά σε αεροπορική βάση στην Κάλι, τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 60 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο δήμαρχος Αλεχάντρο Έδερ έκανε λόγο για «ναρκωτρομοκρατική επίθεση» και ζήτησε την «στρατιωτικοποίηση» της πόλης. Ανακοίνωσε επίσης την άμεση απαγόρευση της κυκλοφορίας φορτηγών, ενώ προσέφερε αμοιβή 10.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη των δραστών.

Οπτικό υλικό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει το φορτηγό τυλιγμένο στις φλόγες, κατεστραμμένα οχήματα και σπασμένα τζάμια, ενώ διασώστες παρέχουν πρώτες βοήθειες σε τραυματίες στον δρόμο.

Ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες απέδωσε την επίθεση στο EMC (Κεντρικό Γενικό Επιτελείο), παρακλάδι πρώην ανταρτών των FARC, καταγγέλλοντας «τρομοκρατική ενέργεια εναντίον αμάχων».

Επίθεση με drones στην Αντιόκια

Λίγες ώρες νωρίτερα, περίπου 150 χλμ. από το Μεντεγίν, επιχείρηση της αστυνομίας για την καταστροφή καλλιεργειών κόκας δέχθηκε επίθεση με drones εφόρμησης και πυρά. Στόχος ήταν ελικόπτερο Black Hawk, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 12 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με τον τοπικό αξιωματούχο Αντρές Χουλιάν Ρεντόν.

Σύμφωνα με τις αρχές, πίσω από την επίθεση βρίσκεται η οργάνωση ανταρτών Καλαρκά, παρακλάδι που αποσχίστηκε από το EMC.

Η Κολομβία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύκλο βίας, παρά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που ξεκίνησε ο πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο, ο πρώτος αριστερός ηγέτης στην ιστορία της χώρας. Αν και το 2016 είχε υπογραφεί ιστορική συμφωνία ειρήνης με τις FARC, πολλές ομάδες αποστατών συνέχισαν την ένοπλη δράση.

Το EMC είχε συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις το 2023, αλλά ο ηγέτης του, Ιβάν Μορδίσκο, αποχώρησε έναν χρόνο αργότερα. Τον Ιούνιο, η οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για σειρά βομβιστικών επιθέσεων στην Κάλι και τα περίχωρά της, που είχαν στοιχίσει τη ζωή σε επτά ανθρώπους, πέντε πολίτες και δύο αστυνομικούς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ

