Ισπανία: Η στιγμή που εξαγριωμένο πλήθος στη Βαλένθια επιτίθεται στον Σάντσεθ

Το αυτοκίνητο του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ καταστράφηκε καθώς εξαγριωμένο πλήθος του επιτέθηκε κατά την επίσκεψή του στη Βαλένθια.

Βίντεο δείχνουν πολίτες να ορμούν και να χτυπούν με τα χέρια, τα πόδια και αντικείμενα το αυτοκίνητο του Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος φυγαδεύθηκε από τη φρουρά του, χωρίς να επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές.

Κατά την πρώτη επίσκεψή του στη Βαλένθια μετά από καταστροφικές πλημμύρες που στοίχισαν πάνω από 200 ζωές, ο Πέδρο Σάντσεθ έγινε στόχος όταν αρχικά κάποιος του πέταξε ένα ραβδί στην πλάτη.

Αργότερα, σε ένα ξεχωριστό περιστατικό, ένα από τα αυτοκίνητα της φρουράς του καταστράφηκε σε μια χαοτική απόδραση από την Παϊπόρτα, προάστιο της Βαλένθια. Δεν έγινε γνωστό εάν στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο επέβαινε ο Σάνστεθ ή αν βρισκόταν σε άλλο της πομπής.

Ο Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε αργότερα ότι καταλαβαίνει «την αγωνία και τα δεινά» των πληγέντων από τις πλημμύρες που σημειώθηκαν στην αρχή της εβδομάδας, αλλά καταδικάζει «κάθε μορφή βίας» μετά τα περιστατικά που στιγμάτισαν την επίσκεψή του όπως και την επίσκεψη του βασιλιά Φίλιππου ΣΤ΄σε μια από τις πληγείσες πόλεις.

Σύμφωνα με τη δημόσια ισπανική τηλεόραση (TVE), η οποία έδειξε εικόνες του οχήματος, το πίσω τζάμι του αυτοκινήτου του Σάντσεθ ήταν σπασμένο, ενώ ο πρωθυπουργός δέχτηκε πολλές προσβολές και ύβρεις από το πλήθος στην Παϊπόρτα.

«Θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μας και να πω ότι η ισπανική κυβέρνηση αναγνωρίζει την αγωνία και τα δεινά» των πληγέντων, δήλωσε ο σοσιαλιστής ηγέτης στον Τύπο μετά τη συνάντηση που είχε με τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων διάσωσης στη Βαλένθια.

Ωστόσο πρόσθεσε ότι καταδικάζει «κάθε μορφή βίας» κάνοντας λόγο για «κάποιες στιγμές απολύτως οριακές». «Ο κύριος στόχος είναι να σωθούν ζωές, να βρεθούν τα πτώματα των ανθρώπων που χάθηκαν συνεπεία αυτής της φυσικής καταστροφής και τελικά να επικεντρωθούμε στο έργο της ανοικοδόμησης» των πληγεισών περιοχών, πρόσθεσε.

H ισπανική κυβέρνηση προηγουμένως σε μήνυμά του είχε επιβεβαιώσει ότι ο πρωθυπουργός είναι καλά, μετά την ένταση στην Παϊπόρτα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, σύμφωνα με την εφημερίδα Εl Pais, κάποιοι πέταξαν λάσπη και άλλα αντικείμενα και ως εκ τούτου η συνοδεία του Πέδρο Σάντσεθ αποφάσισε να ενεργοποιήσει το πρωτόκολλο ασφαλείας και να τον απομακρύνει.

Νωρίτερα, οργισμένο πλήθος επιτέθηκε τόσο στον Ισπανό πρωθυπουργό όσο και στον βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππο και τη βασίλισσα Λετίθια. Ορισμένοι φώναζαν συνθήματα όπως «Δολοφόνοι, δολοφόνοι». Ο βασιλιάς Φίλιππος και η βασίλισσα Λετίθια παρέμειναν στην Παϊπόρτα για περίπου μία ώρα.

