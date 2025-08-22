ΔΙΕΘΝΗ
Πανικός σε πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ λόγω ψευδούς συναγερμού για πυροβολισμούς

Η αναφορά για ένοπλο εισβολέα, η οποία οδήγησε σε lockdown την πανεπιστημιούπολη, αποδείχθηκε τελικά μια «σκληρή φάρσα», δήλωσε ο πρύτανης

Φωτογραφία: USA today
Λίγες μόλις ημέρες πριν την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, ψευδές περιστατικό πυροβολισμών στο Καθολικό Πανεπιστήμιο Βιγιανόβα προκάλεσε πανικό την Τετάρτη 21 Αυγούστου, την ώρα που οι πρωτοετείς φοιτητές βρίσκονταν στο πρώτο στάδιο της προσαρμογής τους.

Η αναφορά για ένοπλο εισβολέα, η οποία οδήγησε σε lockdown την πανεπιστημιούπολη, αποδείχθηκε τελικά μια «σκληρή φάρσα», όπως δήλωσε ο πρύτανης, πατέρας Πίτερ Μ. Ντόνοχιου. Ο συναγερμός ήρθε γύρω στις 4:30 μ.μ., κατά τη διάρκεια της λειτουργίας υποδοχής των νέων φοιτητών, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί στις εστίες μόλις μία ημέρα νωρίτερα.

Το μήνυμα του πανεπιστημίου προέτρεπε φοιτητές και επισκέπτες - ανάμεσά τους και δεκάδες οικογένειες που αποχαιρετούσαν τα παιδιά τους - να μετακινηθούν σε ασφαλές σημείο και να κλειδώσουν ή να οχυρώσουν τις πόρτες. Οι αρχές, αφού ερεύνησαν τον χώρο, επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξε κανένας πυροβολισμός ούτε τραυματισμός.

«Καθώς τελούσαμε τη λειτουργία υποδοχής των νέων φοιτητών και των οικογενειών τους, η είδηση για πιθανό ένοπλο στο νομικό τμήμα προκάλεσε πανικό και τρόμο», τόνισε ο Ντόνοχιου σε ανακοίνωσή του.

Το απόγευμα, οι πρωτοετείς επέστρεψαν με τις οικογένειές τους στο παρεκκλήσι του Corr Hall, όπου ο πρύτανης τους έδωσε ευλογία για να τους καθησυχάσει και να ενώσει ξανά την κοινότητα. «Δεν είχαμε προλάβει καν να φτάσουμε στη δεύτερη ανάγνωση, όταν με πλησίασαν και μου είπαν: “Πρέπει να φύγεις τώρα”», περιέγραψε ο ίδιος.

Δύο πρωτοετείς από την Καλιφόρνια, ο Ράνταλ Κάρτερ και ο Τσάρλι Σβαρτς, περιέγραψαν πώς έτρεξαν να κρυφτούν σε κοντινά κτίρια. Ο Σβαρτς και η μητέρα του, Ντάνα Νάχμαν, μπήκαν σε μία άδεια αίθουσα στο κτίριο μηχανικών και μάλιστα οχύρωσαν την πόρτα. «Ήταν εξαιρετικά αγχωτικό και κάνει ακόμη πιο δύσκολο να αφήσουμε τα παιδιά μας εδώ», είπε η μητέρα.

Ο Τζο ΝτιΡιέντσο, πατέρας φοιτητή από το Νιου Τζέρσεϊ, ανέφερε ότι το προσωπικό του πανεπιστημίου χειρίστηκε την κρίση με ψυχραιμία. Αν και όλοι ανακουφίστηκαν που ο συναγερμός ήταν φάρσα, η εμπειρία άφησε ένα αίσθημα ανασφάλειας στην καθολική πανεπιστημιούπολη στα προάστια της Φιλαδέλφειας.

Πολλοί συγκεντρώθηκαν στη συνέχεια για προσευχή. Ο πρύτανης Ντόνοχιου ηγήθηκε της Κυριακής Προσευχής και κάλεσε την κοινότητα να επιστρέψει στους οικείους της μετά την ευλογία. «Η σημερινή αναστάτωση σκίασε μια παραδοσιακά όμορφη στιγμή. Είπα σε κάποιον νωρίτερα, θα θυμόμαστε αυτό το περιστατικό στην αποφοίτησή σας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από USA Today

