Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μποντζόβι υιοθέτησαν ένα κοριτσάκι

Το ζευγάρι παντρεύτηκε πέρυσι και ζει σε φάρμα με πολλά ζώα

Μίλι Μπόμπι Μπράουν και Τζέικ Μποντζόβι / Φωτογραφία: EPA
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ανακοίνωσε ότι με τον σύζυγό της, Τζέικ Μποντζόβι, υιοθέτησαν ένα κοριτσάκι.

Η 21χρονη σταρ του Stranger Things και του Ένολα Χολμς δημοσίευσε μήνυμα στο Instagram, γράφοντας: «Αυτό το καλοκαίρι, καλωσορίσαμε το γλυκό μας κοριτσάκι μέσω υιοθεσίας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτό το όμορφο επόμενο κεφάλαιο της γονεϊκότητας, μέσα σε γαλήνη και ιδιωτικότητα».

Το μήνυμά της κατέληξε με τη φράση: «Και ξαφνικά γίναμε 3. Με αγάπη, Μίλι και Τζέικ Μποντζόβι». Το ζευγάρι δεν αποκάλυψε το όνομα του μωρού, αλλά μοιράστηκε μια εικόνα με ένα δέντρο ιτιάς.

Η είδηση έρχεται 15 μήνες μετά τον γάμο της ηθοποιού με τον Μποντζόβι, τον 23χρονο γιο του ροκ σταρ Τζον Μπον Τζόβι. Η Μπράουν ήταν τότε 20 ετών. Όπως έχει αναφέρει σε συνέντευξή της, τόσο οι δικοί της γονείς όσο και οι γονείς του συζύγου της παντρεύτηκαν «πολύ νέοι», κάτι που τους φάνηκε απολύτως φυσιολογικό.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε μέσω κοινών φίλων, με την ηθοποιό να παίρνει πρώτη την πρωτοβουλία να τηλεφωνήσει στον μελλοντικό της σύζυγο. Σήμερα ζουν σε φάρμα με πολλά ζώα.

Η Μπράουν συνεργάζεται ενεργά με το κέντρο διάσωσης σκύλων Joey's Friends και έχει δηλώσει ότι έχει σώσει πάνω από 230 σκυλιά. Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε αποκαλύψει ότι φιλοξενούσε προσωπικά 23 σκύλους ταυτόχρονα.

Στο επαγγελματικό κομμάτι, η ηθοποιός ολοκλήρωσε στα τέλη του 2024 τα γυρίσματα της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του Stranger Things, μιας από τις πιο δημοφιλείς σειρές στην ιστορία του Netflix, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2025. Παράλληλα, τον Ιούνιο ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του τρίτου Ένολα Χολμς, ενώ έχει πρωταγωνιστήσει και στις παραγωγές του Netflix Damsel και The Electric State, καθώς και σε δύο ταινίες της σειράς Γκοτζίλα.

