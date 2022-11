Πλημμύρες στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας-179 χιλιοστά βροχής σε 6 ώρες

Ως αποτέλεσμα των ισχυρών βροχοπτώσεων στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, σημειώθηκαν πλημμύρες και καταστροφές.

Συγκεκριμένα σοβαρές πλημμύρες έπληξαν τα δυτικά τμήματα της Σαουδικής Αραβίας μετά από καταρρακτώδεις βροχές στις 24 Νοεμβρίου. Η πόλη Τζέντα στην επαρχία Μέκκα κατέγραψε 179 χιλιοστά βροχής σε 6 ώρες. Τουλάχιστον 2 θάνατοι αναφέρθηκαν ως αποτέλεσμα των πλημμυρών στην πόλη.



Στα social media έχουν αναρτηθεί βίντεο που δείχνουν αυτοκίνητα να παρασύρονται από τα λασπωμένα νερά.

Jeddah, Saudi Arabia drowns in flood after 246mm of rainfall in span of 10 hours. Rain rate peaked at 900mm/hr there at private PWS. pic.twitter.com/K829Y7y4vH