Πέθανε ο Τόμπι Κιθ, θρυλικός τραγουδιστής της κάντρι μουσικής

Πέθανε ο τραγουδιστής της κάντρι μουσικής Τόμπι Κιθ σε ηλικία 62 ετών.

Η είδηση ανακοινώθηκε στον επίσημο ιστότοπο του Τόμπι Κιθ καθώς και στα social media του τραγουδιστή.

Είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο στομάχι, υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση, ενώ στη συνέχεια έκανε χημειοθεραπείες και ακτινοβολίες. Σχετικά με την ασθένειά του είχε δηλώσει πως «νιώθω άνετα με ό,τι συνέβη». Ωστόσο, είχε χαρακτηρίσει «εξουθενωτικό» τον αγώνα που έδινε. Μάλιστα, η ανακοίνωση ανέφερε επ’ αυτού πως «πολέμησε τον καρκίνο με αξιοπρέπεια».

Ο Τόμπι Κιθ μετρούσε μια καριέρα 30 και πλέον ετών, ενώ απ’ τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ήταν το «Who's Your Daddy» και το «Made in America».

Με καταγωγή από την Οκλαχόμα, εργάστηκε σε πετρελαιοπηγές και ως ερασιτέχνης παίκτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου πριν γίνει μουσικός, τη δεκαετία του 1990. Το ντεμπούτο έγινε με το single «Should've Been a Cowboy», που κυκλοφόρησε το 1993. Το τραγούδι αναφέρεται με έναν ρομαντικό τρόπο στη ζωή των καουμπόηδων. Ακολούθησαν τα album Blue Moon, Pull My Chain και Unleashed.

Τα τραγούδια του Τόμπι Κιθ έκαναν συχνά αναφορά σε πατριωτικά θέματα, ενώ το «Courtesy of the Red White and Blue (The Angry American)», που κυκλοφόρησε λίγο μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, επικρίθηκε από μερικούς που βρήκαν σοβινιστικούς τους στίχους. Μάλιστα, το τραγούδι επικρίθηκε και από τους συντοπίτες καλλιτέχνες, όπως το συγκρότημα Dixie Chicks. Ανάμεσά τους ξέσπασε διαμάχη η οποία διήρκεσε αρκετούς μήνες.

Ως μουσικός είχε λάβει μέρος σε εκδηλώσεις για πολλούς προέδρους των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των Τζορτζ Μπους Μπαράκ Ομπάμα και Ντόναλντ Τραμπ.

Ήταν παντρεμένος με την Τρίσια Λούκας και απέκτησαν τρία παιδιά, τις Σέλεϊ και Κρίσταλ και τον Στέλεν και τέσσερα εγγόνια.

Με πληροφορίες από BBC