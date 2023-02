Πεντάγωνο: Δεύτερο κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι εντοπίστηκε στη Λατινική Αμερική

Ένα κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι εντοπίστηκε στη Λατινική Αμερική, ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, μια ημέρα μετά τον εντοπισμό ενός τέτοιου μπαλονιού στον αμερικανικό εναέριο χώρο.

«Έχουμε αναφορές για ένα μπαλόνι που πετά πάνω από τη Λατινική Αμερική. Θεωρούμε ότι πρόκειται για ακόμη ένα κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Πατ Ράιντερ, σύμφωνα με το ΑΠΕ, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένη τοποθεσία.

Νωρίτερα χθες, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν μίλησε τηλεφωνικά με τον Κινέζο ομόλογό του Ουάνγκ Γι για να τον ενημερώσει σχετικά με την αναβολή της επίσκεψής του στην Κίνα, κάνοντας λόγο για ανεύθυνη ενέργεια και ξεκάθαρη παραβίαση της κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Πεκίνο εξέφρασε τη λύπη του για αυτήν την «ακούσια» είσοδο του μπαλονιού στον αμερικανικό εναέριο χώρο, υποστηρίζοντας ότι εξυπηρετεί «ερευνητικούς σκοπούς, κατά κύριο λόγο μετεωρολογικούς».

«Η Κίνα ανέκαθεν σεβόταν το διεθνές δίκαιο, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών», υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Με τον εντοπισμό του πρώτου μπαλονιού πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες το Πεντάγωνο εξέτασε το ενδεχόμενο να καταρρίψει το μπαλόνι.

Ωστόσο, αποφασίστηκε να μη δοθεί πράσινο φως σε μαχητικά F-22, λόγω του δυνητικού κινδύνου για ανθρώπους στο έδαφος από τα συντρίμμια, εξήγησε ανώτερο στέλεχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας σε δημοσιογράφους υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Πατ Ράιντερ ξεκαθάρισε πάντως ότι η διοίκηση αεροδιαστημικής άμυνας των ΗΠΑ και του Καναδά (NORAD) παρακολουθεί στενά την τροχιά του.

«Το μπαλόνι πετάει αυτή τη στιγμή σε ύψος πολύ πάνω από τα εμπορικά αεροσκάφη. Δεν εγείρει καμία στρατιωτική ή άλλη απειλή για τους ανθρώπους στο έδαφος», καθησύχασε στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε. «Ξεκάθαρα το μπαλόνι έχει σκοπό τη συλλογή πληροφοριών και η τρέχουσα πορεία του το οδηγεί πάνω από ευαίσθητες τοποθεσίες», ιδίως αεροπορικές βάσεις και σιλό πυρηνικών πυραύλων, ανέφερε το υψηλόβαθμο στέλεχος του Πενταγώνου, ιδίως στην πολιτεία Μοντάνα (βορειοδυτικά).

Το μπαλόνι εισήλθε στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ «πριν από ημέρες», πάντως οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών το είχαν θέσει υπό παρακολούθηση πολύ πριν, κατά την ίδια πηγή, που πρόσθεσε πως δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται τέτοιο.

