Κατασκοπευτικό μπαλόνι της Κίνας εντοπίστηκε πάνω από τις ΗΠΑ

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε πως παρακολουθεί κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι, που πετά σε μεγάλο ύψος πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το μπαλόνι έχει περάσει πάνω από ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις αλλά δεν εγείρει κάποια «απειλή».

Το συμβάν ανακοινώθηκε λίγα 24ωρα προτού ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν ταξιδέψει στην Κίνα, για να σταθεροποιήσει την ολοένα πιο τεταμένη διμερής σχέση.

Κατά διαταγή του προέδρου Τζο Μπάιντεν, το Πεντάγωνο εξέτασε το ενδεχόμενο να καταρρίψει το μπαλόνι. Αποφασίστηκε να μη δοθεί πράσινο φως σε μαχητικά F-22, λόγω του δυνητικού κινδύνου για ανθρώπους στο έδαφος από τα συντρίμμια, εξήγησε ανώτερο στέλεχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας σε δημοσιογράφους υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Δεν έχουμε καμιά αμφιβολία για το γεγονός πως το μπαλόνι ανήκει στην Κίνα», διευκρίνισε.

«Λαμβάνουμε μέτρα για να προστατευθούμε από τη συλλογή ευαίσθητων πληροφοριών», συνέχισε, επιμένοντας πως είναι μάλλον «περιορισμένη» η «προστιθέμενη αξία» ως προς τη συλλογή πληροφοριών από το μπαλόνι «αρκετά μεγάλων» διαστάσεων. «Θεωρήσαμε πως είναι αρκετά μεγάλο και ότι τα συντρίμμια θα προκαλούσαν ζημιές» εάν καταρριπτόταν πάνω από κατοικημένη περιοχή, σημείωσε.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Πατ Ράιντερ ξεκαθάρισε ότι η διοίκηση αεροδιαστημικής άμυνας των ΗΠΑ και του Καναδά (NORAD) παρακολουθεί στενά την τροχιά του.

«Το μπαλόνι πετάει αυτή τη στιγμή σε ύψος πολύ πάνω από τα εμπορικά αεροσκάφη. Δεν εγείρει καμία στρατιωτική ή άλλη απειλή για τους ανθρώπους στο έδαφος», καθησύχασε στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε. «Ξεκάθαρα το μπαλόνι έχει σκοπό τη συλλογή πληροφοριών και η τρέχουσα πορεία του το οδηγεί πάνω από ευαίσθητες τοποθεσίες», ιδίως αεροπορικές βάσεις και σιλό πυρηνικών πυραύλων, ανέφερε το υψηλόβαθμο στέλεχος του Πενταγώνου, ιδίως στην πολιτεία Μοντάνα (βορειοδυτικά).

Το μπαλόνι εισήλθε στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ «πριν από ημέρες», πάντως οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών το είχαν θέσει υπό παρακολούθηση πολύ πριν, κατά την ίδια πηγή, που πρόσθεσε πως δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται τέτοιο.

Όμως, αυτή τη φορά, το μπαλόνι παραμένει στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ πολύ περισσότερο.

Όταν ενημερώθηκε, ο πρόεδρος ζήτησε από τον υπουργό Άμυνας Λόιντ Όστιν να του παρουσιάσει επιλογές. Ο κ. Όστιν, που βρισκόταν προχθές Τετάρτη στις Φιλιππίνες, συζήτησε με επιτελείς. Καταδιωκτικά πλησίασαν το εναέριο όχημα πάνω από τη Μοντάνα, είπε ο αξιωματούχος.

Η Ουάσιγκτον έθεσε ζήτημα στους Κινέζους. «Αναφερθήκαμε στη βαρύτητα του συμβάντος», είπε ο αξιωματούχος. «Τους είπαμε καθαρά πως θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσουμε τον λαό μας και την επικράτειά μας».

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Κέβιν Μακάρθι κατήγγειλε χθες Πέμπτη την «αποσταθεροποιητική ενέργεια» της Κίνας που «περιφρονεί» την «εθνική κυριαρχία των ΗΠΑ». Απαίτησε ο κ. Μπάιντεν να μην παραμείνει «σιωπηλός» και να ενημερώνονται τα μέλη του Κογκρέσου.

Το ταξίδι του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μπλίνκεν στην Κίνα, μεθαύριο Κυριακή και τη Δευτέρα, θα είναι το πρώτο που θα κάνει στη χώρα αυτή επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας από τον Οκτώβριο του 2018.

Η επίσκεψη καταγράφεται καθώς οι δυο μεγάλες δυνάμεις τονίζουν πως επιδιώκουν να αποφύγουν τον κίνδυνο οι εντάσεις ανάμεσά τους να οδηγήσουν σε στρατιωτική αναμέτρηση.

Το θέμα για το οποίο οι δυο πλευρές έχουν αγεφύρωτο χάσμα απόψεων είναι η Ταϊβάν, που το Πεκίνο θεωρεί επαρχία του. Οι ΗΠΑ ανησυχούν επίσης για τη δραστηριότητα της Κίνας στη νοτιοανατολική Ασία. Στις Φιλιππίνες, ο υπουργός Άμυνας Όστιν υπέγραψε συμφωνίες για την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας, μπροστά στην άνοδο της ισχύος της Κίνας.

