Ο Ντόναλντ Τράμπ ζήτησε να ρίξουν το «κατασκοπευτικό» μπαλόνι της Κίνας

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ζητά να καταρριφθεί το κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι που αιωρείται πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ δημοσίευσε το κάλεσμά του στο κοινωνικό του δίκτυο Truth Social. «Ρίξτε το μπαλόνι» έγραψε.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών διευκρίνισε ότι «το μπαλόνι έφτασε από την Κίνα και ο σκοπός του είναι η μετεωρολογική έρευνα». Σύμφωνα με την Κίνα, «εξαιτίας ισχυρού δυτικού ανέμου, το μπαλόνι έχασε τον έλεγχο και παρέκκλινε από την καθορισμένη πορεία».

Ωστόσο, η εμφάνιση αυτής της συσκευής στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ προκάλεσε κρίση στις σχέσεις μεταξύ Αμερικής και Κίνας. Σε σημείο μάλιστα που η κυβέρνηση Μπάιντεν αποφάσισε να αναβάλει το επικείμενο ταξίδι του υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στο Πεκίνο.

Ο Μπλίνκεν επρόκειτο να έχει συναντήσεις στο Πεκίνο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Αυτή θα ήταν η πρώτη ανάλογη επίσκεψη κορυφαίου Αμερικανού διπλωμάτη εδώ και πέντε χρόνια. Αλλά η παρουσία του μπαλονιού -το οποίο το Πεντάγωνο αποφάσισε να μην καταρρίψει- οδήγησε τους αξιωματούχους να αποφασίσουν ότι το να ταξιδέψει τώρα θα έστελνε λάθος μήνυμα, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα και ζήτησαν από το Bloomberg να μην κατονομαστούν.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Παρασκευής ότι ένα κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι είχε μετακινηθεί προς τα ανατολικά και βρισκόταν πάνω από τις κεντρικές Ηνωμένες Πολιτείες και ότι οι ΗΠΑ απέρριψαν τους ισχυρισμούς της Κίνας ότι δεν χρησιμοποιείται για παρακολούθηση.

Ο ταξίαρχος Πατ Ράιντερ, εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το πού ακριβώς βρισκόταν το μπαλόνι ή αν υπήρχε σκέψη για την κατάρριψή του. Ο στρατός είχε αποκλείσει αυτή την επιλογή, είχαν πει αξιωματούχοι, λόγω των πιθανών κινδύνων για τους ανθρώπους στο έδαφος.

PENTAGON on the Chinese spy balloon invading U.S. airspace:



"It does not pose a risk to people on the ground as it currently is traversing the continental United States." pic.twitter.com/PBcOXJRfgp