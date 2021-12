Η τελευταία δοκιμαστική πτήση τού τελευταίου εμβληματικού Airbus A380 superjumbo είχε ένα συμβολικό αποχαιρετισμό.

Οι πιλότοι του μεγαλύτερου επιβατικού αεροσκάφους έκαναν πριν από δύο ημέρες την τελευταία δοκιμαστική πτήση πριν την παράδοσή του. Απογειώθηκαν από τις εγκαταστάσεις της Airbus στο αεροδρόμιο Hamburg-Finkenwerder για μία βόλτα πάνω από τη βορειοδυτική Γερμανία.

Λόγω του ιδιαίτερου συμβολισμού της πτήσης αυτής, η διαδρομή είχε το σχήμα καρδιάς, όπως αποτυπώθηκε από την υπηρεσία εντοπισμού πτήσεων FlightRadar24.

Airbus completed the final A380 test flight today with a heartfelt goodbye to the superjumbo. Emirates is scheduled to take delivery of MSN 272 later this month. https://t.co/WrUoft7T6T pic.twitter.com/446xDNeq64