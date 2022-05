Πάνω από 1.000 μουσικοί ερμηνεύουν το «My Hero» των Foo Fighters προς τιμήν του Taylor Hawkins

Περισσότεροι από 1.000 μουσικοί τίμησαν τον ντράμερ των Foo Fighters, Taylor Hawkins, κατά τη διάρκεια της συναυλίας τους στο Παρίσι.

Το Σαββατοκύριακο, οι Rockin'1000 - μια ομάδα με πάνω από χίλιους μουσικούς, κυρίως από την Ιταλία, που ερμηνεύουν ζωντανά ροκ διασκευές τίμησαν τον αείμνηστο ντράμερ, που πέθανε τον Μάρτιο.

Η ομάδα των μουσικών είχε κάνει μία πρώτη νύξη στην μπάντα τον Ιούλιο του 2015 για να πείσει τους Foo Fighters να επισκεφτούν την ιταλική πόλη Cesena. Η παράστασή τους «Learn To Fly» έγινε viral.

Από τότε συνέχισαν να ανεβάζουν ζωντανές εμφανίσεις, ερμηνεύοντας χιλιάδες δυνατές διασκευές κλασικών ροκ τραγουδιών. Αυτό ακριβώς έκαναν και στην τελευταία τους συναυλία – την πρώτη τους μετά από σχεδόν τρία χρόνια – όπου έπαιξαν ένα σετ 21 τραγουδιών στο κοινό των 50.000 ατόμων στο Stade de France στο Παρίσι.

Το σετ περιλάμβανε τραγούδια των Rage Against The Machine, Pink Floyd, The Who, The White Stripes και άλλων.

Στο σετ περιλαμβανόταν ένα επικό αφιέρωμα στον Hawkins, με τους μουσικούς να ερμηνεύουν μια διασκευή από το «The Color And The Shape» των Foo Fighters, «My Hero».

Ο ντράμερ πέθανε, σε ηλικία 50 ετών, τον Μάρτιο. «Η οικογένεια των Foo Fighters είναι συντετριμμένη από την τραγική και πρόωρη απώλεια του Taylor Hawkins», ανέφερε η μπάντα σε δήλωσή της.

Από τον θάνατο του Hawkins, πολλοί καλλιτέχνες τον έχουν τιμήσει σε ζωντανές τους εμφανίσεις. Μεταξύ αυτών οι Coldplay, Liam Gallagher, Stereophonics, Miley Cyrus, Elton John, Red Hot Chili Peppers και Pearl Jam.